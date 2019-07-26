Брат Медведчука подал на ЦИК в суд

Брат лидера партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука Сергей подал в суд на ЦИК и голову избиркома в округе N105 Луганской области.
"Председатель ОИК занимается фальсификацией выборов. Он предоставил ложные сведения, это статья Уголовного кодекса. Я сегодня подал иск в Киевский апелляционный административный суд на ЦИК и лично на (председателя ОИК - ред.) Черничкина. Временно отстранен его до выяснения ситуации", - заявил Сергей Медведчук, пишет Громадське.
В своем округе он уступил кандидату от Оппозиционного блока Виктории Гриб.
Брат Медведчука является президентом компании Керамбуд, а победительница возглавляет компанию ДТЭК Энерго.
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Окружная избирательная комиссия №105 в городе Счастье Луганской, где баллотируется брат одного из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", кума президента РФ Виктора Медведчука - Сергей Медведчук, проводит пересчет голосов. Член ОИК обратился к Новоайдарского отдела полиции и сообщил о возможном нарушении избирательного законодательства председателем комиссии.
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