Брат главы Офиса президента Ермака выиграл в суде у нардепа Лероса о защите чести и деловой репутации

Брат Ермака выиграл в суде у Гео Лероса. Фото: РБК

Киевский апелляционный суд рассмотрел иск Дениса Ермака против нардепа Гео Лероса и полностью удовлетворил требования брата главы Офиса президента.

Суд признал недостоверной и порочащей честь, достоинство и деловую репутацию Ермака информацию, которую Лерос в марте 2020 года опубликовал у себя в Facebook: он тогда обвинил братьев в "торговле должностями", сообщила пресс-служба суда.

Нардепа обязали опровергнуть информацию. Истец просил возместить ему моральный ущерб, который он оценил в 1 грн – теперь Лерос должен будет заплатить ее Ермаку.

Решение апелляционного суда вступает в силу с момента провозглашения. В то же время Лерос может обжаловать решение в кассационной инстанции, если дело примут к рассмотрению.

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29 марта 2020 года Лерос обнародовал видео, на которых Денис Ермак обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. "Видеодоказательства, как Ермак через своего брата барыжит государственными должностями, внедряет свою программу в правоохранительные структуры и оборонку (привет из РФ), ну и, конечно, заработок на государстве", – написал нардеп.