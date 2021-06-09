Брат Ермака проиграл суд

Печерский районный суд города Киева отказал в иске брату руководителя Офиса президента Андрея Ермака Денису против народного депутата Гео Лероса. Об этом сообщила юридическая компания "Міллер" в Facebook

Ермак просил опровергнуть информацию, которую распространил Лерос, о якобы торговле должностями. Просил одну гривну моральной компенсации.

Дело открыли 10 месяцев назад.

"Суд закрепил в своем решении позицию: любая критика и оценка поступков, выражение собственных мыслей по качеству выполняемых функций публичными лицами не является основанием для защиты права на уважение чести, достоинства и деловой репутации и, соответственно, не является предметом судебной защиты.

Будем ждать апелляцию", - сообщили юристы.

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В прошлом году в марте Лерос обнародовал видеозаписи, на которых Денис Ермак якобы торгует должностями.

Андрей Ермак сказал, что на видео действительно его брат, но обвинения в коррупции отверг.

Гео Лерос подал в НАБУ обращение с "пленками". В апреле к нардепу приходили сотрудники СБУ.