БПП пойдет на уступки в обновлении ЦИК

У 13 из 15 нынешних членов ЦИК истек срок полномочий. Фото: 112.ua

"Блок Петра Порошенко" откажется от одного из своих кандидатов в члены Центризбиркома, чтобы оставить 13 претендентов на 13 мест.

Об этом сказал представитель правительства в парламенте Вадим Денисенко в эфире "112 Украина".

"Блок Петра Порошенко" заявил о том, что за одного из кандидатов голосовать ни в коем случае не будут. Сейчас ситуация такова, что 13 человек на 13 мест. Думаю, эта коллизия будет решена... Уверен больше, чем на 90 процентов, что будет результативное голосование", - сказал Денисенко.

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Ранее "Блок Петра Порошенко" отказался голосовать в Верховной Раде после того, как 5 июля нардепы бойкотировали голосование за обновление состава ЦИК. "Народный фронт" заявил, что будет голосовать, если кандидатов будет 13 и среди них будет представитель "Оппозиционного блока". Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что один из компромиссов в этом вопросе - на законодательном уровне увеличить количество членов Центральной избирательной комиссии, чтобы все предложенные президентом 14 кандидатов получили должности. НФ высказался категорически в отношении такого предложения.