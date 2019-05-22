БПП не поддержит избирательную систему Зеленского

БПП требует, чтобы новая система была по открытым спискам. Фото: solydarnist.org

Фракция "Блока Петра Порошенко" не будет голосовать за законопроект президента Владимира Зеленского о парламентских выборах, если в нем будет норма о закрытых партийных списках.

Об этом в кулуарах сообщил заместитель председателя фракции БПП Алексей Гончаренко.

"Фракция только что на своем заседании рассмотрела ситуацию, определила и констатировал факт, что мы не знаем, о чем вообще говорим, законопроекта никто не видел. Но переход на закрытые партийные списки, как мы понимаем, нам будет предложен. Наша фракция поддерживать не будет, потому что это увеличение коррупции", - сказал Гончаренко.

В БПП 135 народных депутатов.

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20 мая состоялась инаугурация шестого президента Украины Владимира Зеленского. Во время речи заявил, что распускает Верховную Раду 8 созыва. Кабинет министров шестой президент назвал проблемой и призвал уйти в отставку. Вчера Зеленский опубликовал указ о роспуске парламента. Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля.