БПП не поддержит избирательную систему Зеленского

Фракция "Блока Петра Порошенко" не будет голосовать за законопроект президента Владимира Зеленского о парламентских выборах, если в нем будет норма о закрытых партийных списках.
Об этом в кулуарах сообщил заместитель председателя фракции БПП Алексей Гончаренко.
"Фракция только что на своем заседании рассмотрела ситуацию, определила и констатировал факт, что мы не знаем, о чем вообще говорим, законопроекта никто не видел. Но переход на закрытые партийные списки, как мы понимаем, нам будет предложен. Наша фракция поддерживать не будет, потому что это увеличение коррупции", - сказал Гончаренко.
В БПП 135 народных депутатов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Роспуск Рады обжалуют в суде
20 мая состоялась инаугурация шестого президента Украины Владимира Зеленского. Во время речи заявил, что распускает Верховную Раду 8 созыва. Кабинет министров шестой президент назвал проблемой и призвал уйти в отставку.
Вчера Зеленский опубликовал указ о роспуске парламента. Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля.
Комментарии