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четверг, 18 июля 2019 18:04

Боты генерируют 87% негативных комментариев о деятельности Гройсмана – медиа-исследование

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Боты генерируют 87% негативных комментариев о деятельности Гройсмана – медиа-исследование
По данным партии "УКРАИНСКИЙ СТРАТЕГИЯ ГРОЙСМАНА", 589 сетевых ботов распространяют исключительно негативные оценки по Гройсману. Фото: kmu.gov.ua

Среди всего массива негативных и критических комментариев в Facebook к заявлениям премьер-министра Владимира Гройсмана доля ботов составляет 87%.

Это означает, что почти 9 из 10 негативных оценок публикуются штабами оппонентов, а не реальными людьми.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного VoxUkraine совместно с компанией Artellence.

В рамках исследования было установлено, что большинство топ-политиков Украины использует ботов. В частности, в интересах Владимира Зеленского используется 27926 бот-аккаунтов, Петра Порошенко – 20065, Святослава Вакарчука – 823, Юлии Тимошенко – 821.

Исследователи относят к ботам аккаунты в Facebook, имеющие несколько специфических признаков: отсутствие фото в аккаунте; отсутствие географических "привязок"; малое количество друзей. Главный признак бота – частота комментариев. В среднем, боты комментируют посты в 15 раз чаще, чем реальные пользователи.

По данным партии "УКРАИНСКАЯ СТРАТЕГИЯ ГРОЙСМАНА", 589 сетевых ботов распространяют исключительно негативные оценки в отношении Гройсмана. Кроме того, негативные комментарии целенаправленно публикуют боты, параллельно ведущие агитацию в интересах политических конкурентов партии премьер-министра.

Наиболее часто используют лексику ненависти боты, работающие в интересах экс-президента Порошенко, так называемые "порохоботы".

В "УКРАИНСКОЙ СТРАТЕГИИ ГРОЙСМАНА" подчеркивают, что социологи зафиксировали доверие к премьер-министру на уровне 20%. А 12,7% граждан хотели бы видеть Гройсмана во главе Правительства после выборов. Эти показатели никак не соотносятся с количеством негатива в отношении Гройсмана и возглавляемой им партии, публикуемого в комментариях на страницах Facebook.

Если не учитывать негативные комментарии бот-аккаунтов, доля позитивных и нейтральных оценок деятельности Гройсмана составляет около 90%, негативных или критических – менее 10%.

Также VoxUkraineи Artellenceпроанализировали страницы в Facebook332 СМИ и 62 политиков и партий. В результате анализа был определен топ-10 новостей, в комментариях к которым доля ботов наиболее высокая.

Семь из этих десяти новостей посвящены заявлениям и сообщениям о деятельности Гройсмана. Доля негативных бот-комментариев в этих новостях составляет до 50%. В такой способ оппоненты премьер-министра пытаются сформировать негативное общественное мнение о партии "УКРАИНСКАЯ СТРАТЕГИЯ ГРОЙСМАНА" и ее лидере.

Владимир Гройсман обратился к правоохранительным органам с требованием установить, кто является заказчиком и исполнителем кампании по дискредитации демократических партий.

"В последние недели запущена целенаправленная грязная политтехнологическая игра, которая охватила СМИ и социальные сети. Ее суть такова: "Не голосуйте за демократические партии, потому что они – непроходные, а голосуйте только за одну партию – Петра Порошенко. … Хотел бы обратиться к Министерству внутренних дел Украины и Национальной полиции Украины. Однажды, когда обозначенная личность хотела обустроить по стране сетку скупки голосов, Национальная полиция не дала этому произойти", - заявил Гройсман.

КП в Украине
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