Борьба Зеленского против олигархов только усилит их – экономист о законопроекте президента

"Главная цель Владимира Зеленского - не воплощение закона, а пиар и увеличение рейтинга. Он очень об этом беспокоится", говорит Владимир Дубровский. Фотоколлаж: "Радіо Свобода"

Президент Владимир Зеленский заявил, что первым на всеукраинский референдум могут вынести вопрос о статусе олигархов. Как отметил глава государства, сделают это при условии, если в Верховной Раде будут попытки договориться провалить законопроект.

Почему такой шаг Зеленского - это популизм и что на самом деле хочет президент от законопроекте об олигархах в интервью Gazeta.ua рассказал экономист Владимир Дубровский.

Какие перспективы у этого законопроекта?

– При принятии этого документа будет давление. Зеленский сможет говорить, что проявляет политическую волю. Демонстрировать, будто он против олигархов. Но настоящим горе-миллиардерам здесь особо ничего не угрожает.

Этот закон не о борьбе с явлением, а о борьбе с конкретными людьми. Козлов отпущения будет назначать СНБО. Это может затронуть отдельных лиц, но все сведется к перераспределению активов. И даже к усилению основ, на которых держится олигархат.

Президентский документ предусматривает, что депутаты и чиновники будут отчитываться о контактах с магнатами. Насколько такой пункт реально выполнять?

О попытке поймать здесь коррупционные контакты вообще не идет речи. Потому что можно официально зайти в кабинет министра, пойти с ним в ресторан. А можно просто поговорить в соцсети. Светить такие контакты будут по желанию. Настоящие встречи, на которых держится явление олигархии, никто не будет показывать. Только если политик не захочет общаться с таким лицом, тогда покажет какие-то сообщения в целом. В других случаях очень наивно думать, что кто-то серьезно такие коммуникации опубликует.

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Эксперты почти единогласно говорят, что законодательства и без нового закона хватает для преодоления олигархата. Или предлагают совершенствовать действующие документы. Сможет ли решить проблему инициатива Зеленского?

Один законопроект не решает проблему. Даже если бы его лучше выписали. Это системная проблема. Основывается на культурных моментах. На Западе политическая и частная сферы разделены. Политики не могут заниматься бизнесом. У нас такого деления нет. Человек у власти остается верный своей семье, завлекает родственников на должности. Тот же Виктор Ющенко это делал. Но обычные граждане уверены, что так сделал бы каждый. Олигархия берет свои корни настолько глубоко. На институциональном уровне тоже много моментов. У нас конфликт интересов не достаточно прописан в законодательстве, мало употребляется термин. На Западе – это важная вещь. Если бы оказалось, что сын заместителя председателя СНБО, который занимается оборонной промышленностью, занимается бизнесом, связанным с оборонкой, то не надо было бы доказывать коррупционную составляющую. Как это было в истории с Олегом Гладковским (в 2019 году журналисты Bihus.info обнародовали расследования о том, как люди из окружения Петра Порошенко руководили хищением в оборонной сфере. Порошенко уволили Олега Гладковского из СНБО. – Gazeta.ua). Достаточно было бы только одного факта для увольнения.

К чему этот законопроект может привести?

Олигархия держится именно на избирательности. Закон ее только усилит. Есть известные механизмы прозрачного финансирования партий, СМИ. Это институциональные вещи. Но Зеленский такого понятия не понимает. Этот законопроект показывает это характерно. Хорошие парни решают, кто есть плохими. Так проблему не решат. Нужен единый порядок для всех. Даже лучший закон не будет работать, пока коррумпированными являются судебная и правоохранительная сферы. Жестокий закон сделает только больше нарушителей. Будет больше возможностей назначать виноватых "олигархов".

Почему ни одному президенту не удалось побороть олигархат?

Президенты не были заинтересованы в преодолении олигархии. Ющенко не понимал, как это сделать. Только заместил олигархов своими друзьями. Кучма олигархов создавал и политически на них опирался. От него ожидать борьбы – это как пчелы против меда. Янукович сам хотел стать олигархом, по крайней мере, сделал таким своего сына. Порошенко был обязан бороться, потому что пришел на волне Майдана. Но был, хоть и не самым худшим представителем, но олигархом. Не захотел избавиться от своего класса. Объявил борьбу Игорю Коломойскому, с которым поссорился. А всерьез не хотел взрывать ни свое влияние на судебную систему, ни убирать монополии. В первые года после Майдана под давлением доноров и общества удалось провести ряд реформ, которые несколько уменьшили возможность некоторых олигархов зарабатывать. Но влияние на политику не уменьшился. Они как имели своих депутатов и чиновников, так и имеют до сих пор. Президент Зеленский был первым, кто теоретически мог провести настоящую деолигархизацию, потому что не имел своего клана. Но ему надо опереться на институты, а свою огромную поддержку конвертировать в реальную власть. Но его понимание проблемы олигархата работает в системе – кто хороший, а кто плохой. Если Зеленский не осознает важность институтов, то ничего хорошего не будет.

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Почему президент сомневается, что Верховная Рада поддержит законопроект?

Зеленский не доверяет Верховной Раде и "Слуге народа" в этом вопросе. Многих в президентскую партию набирали с улицы, кого-то туда воткнул Коломойский, и не только он. Какая-то часть сама прибилась к олигархам. Партия часто раскалывается при важных голосованиях. В "Голосе" тоже есть проблемы и влияние Томаша Фиалы, который по этому закону точно олигарх. О "Европейской солидарность" и ОПЗЖ я вообще не говорю. "Батькивщина" будет против, потому что сама является олигархической.

Зеленский серьезно настроен на деолигархизацию?

Главная цель – не воплощение закона, а пиар и увеличение рейтинга. Он очень об этом переживает. Если люди это принимают, то все в порядке. Поэтому хочет продемонстрировать, какой он борец против олигархов. Еще одна причина – чтобы избавиться разговоров о марионетку Коломойского. Зеленскому было гораздо выгоднее стать арбитром над всеми олигархами, как делал Кучма или Порошенко. Ющенко не стал таким – и был слабым президентом. Зеленский пока оказался под олигархами. От их телевизионных каналов будет зависеть рейтинг президента. Так они могут шантажировать главу государства. Зеленского эта ситуация не устраивает. Хочет ее решить. Законопроект сможет хотя бы частично сделать его арбитром. Вполне вероятно закон вынесут на референдум и народ за него проголосует. Это популистское решение. Рассчитано на то, что люди подумают "Зеленский борется с олигархами, я его поддержу".