Борьба "слуг" с дезинформацией закончится жесткой цензурой - Сюмар

Виктория Сюмар: "У Зеленского под видом "борьбы с дезинформацией" хотят ввести жесткую цензуру с уголовной ответственностью"

"Проект закона по обеспечению национальной информационной безопасности и права на доступ к достоверной информации предусматривает блокировку интернет-ресурсов, мессенджеров и уголовную ответственность с исправительными работами. Это представляет серьезную угрозу демократии в Украине", - убеждена народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Виктория Сюмар.

Об этом она написала на своей странице в сети Facebook.

"Когда читаешь о системе Доверия в по факту Законе о цензуре, то министерство, которое взяло на себя разработку этой "инициативы" хочется сразу назвать Министерством Правды. А чего стесняться? Оцените фееричность цитаты из текста законопроекта:

"Распространение дезинформации (неполной информации, представляющей общественный интерес) и другой недостоверной информации может приводить к искаженному восприятию реальности и принятию гражданами решений, основанных на ложной, неполной или искаженной информации. Такая ситуация негативно влияет на демократические процессы в Украине", - написала Сюмар.

Она напомнила, что за это в законопроекте предусмотрена блокировка Интернет ресурсов, мессенджеров, типа Телеграмма и уголовная ответственность с исправительными работами.

"Я не знаю, бывает ли информация полной и как можно все забанить в цифровую эпоху. Но я точно знаю, что такие законодательные инициативы и "бурная деятельность" Министерства культуры однозначно составляют крайне серьезную угрозу "демократическим процессам в Украине". Ибо к демократии такие новеллы не имеют никакого отношения", - подчеркнула депутат.