Болтон в Украине говорил об угрозах со стороны Китая

Джон Болтон посетил Украину. Фото: Liga

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на встрече с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк в Киеве говорил о защите украинской экономики от действий Китая.

Болтон высказался по поддержке евроатлантической интеграции Украины и способов защиты промышленности страны от недобросовестного поведения Китая, сообщили в пресс-службе посольства США в Украине.

"Посол Болтон обсудил то, как Соединенные Штаты могут поддерживать усилия Украины по более тесной интеграции в евроатлантическое сообщество и защиты промышленности от рисков недобросовестного экономического поведения Китая", - говорится в сообщении посольства в Twitter.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Заработал второй пакет санкций США против России

Болтон во вторник прибыл в Киев с официальным визитом и выразил надежду на продуктивные встречи с украинскими чиновниками.

Украина и США активизируют отношения в сфере безопасности. Об этом шла речь на встрече секретаря СНБО Александра Данилюка с советником американского президента по нацбезопасности Джоном Болтоном.