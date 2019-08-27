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вторник, 27 августа 2019 22:20

Болтон в Украине говорил об угрозах со стороны Китая

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Болтон в Украине говорил об угрозах со стороны Китая
Джон Болтон посетил Украину. Фото: Liga

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на встрече с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк в Киеве говорил о защите украинской экономики от действий Китая.

Болтон высказался по поддержке евроатлантической интеграции Украины и способов защиты промышленности страны от недобросовестного поведения Китая, сообщили в пресс-службе посольства США в Украине.

"Посол Болтон обсудил то, как Соединенные Штаты могут поддерживать усилия Украины по более тесной интеграции в евроатлантическое сообщество и защиты промышленности от рисков недобросовестного экономического поведения Китая", - говорится в сообщении посольства в Twitter.

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Болтон во вторник прибыл в Киев с официальным визитом и выразил надежду на продуктивные встречи с украинскими чиновниками.

Украина и США активизируют отношения в сфере безопасности. Об этом шла речь на встрече секретаря СНБО Александра Данилюка с советником американского президента по нацбезопасности Джоном Болтоном.

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