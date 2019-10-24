"Большой брат" все видит": в "Слуге народа" следят за депутатами

Первый заместитель лидера фракции СН Александр Корниенко. Фото: "УП".

Во фракции "Слуга народа" работает "внутренняя служба безопасности". Она анализирует, кто как в комитетах себя ведет и как голосует.

"Я не думаю, что массово это произошло. Может, кто-то где-то ищет какие-то возможности, но,"большой брат" все видит. Скажу, что "большой брат" вышел на уровень комитетов.

Сейчас мы анализируем, кто как в комитетах себя ведет. Есть интересные тенденции, когда депутаты ведут двойную жизнь - в зале голосуют с фракцией, а на комитетах то голосуют не с фракцией. Уже есть несколько таких случаев.

"Служба безопасности" - это в том числе депутаты. Они более информированы, чем другие. Они, ну не следят, но, скажем так, делают выводы", - отметил в интервью "Украинской правде" первый заместитель лидера фракции СН Александр Корниенко.

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По словам Корниенко, таких депутатов в "службе безопасности" фракции достаточно, но телефонов коллег они не прослушивают.

Среди прочего они присматриваются к нардепам, которые занимают "категорическое малоконструктивну позицию в некоторых вопросах". Интересуются, или нардеп сам к этому пришел, или были какие-то советчики.

Представители крупных промышленных групп ходят вокруг депутатов еще с 29 августа. Но, еще не было подтверждений, что им как-то удалось договориться с нардепами о сотрудничестве.

Заместитель председателя фракции СН рассказал, что о похождениях представителей олигархов постоянно говорит и "служба внутренней безопасности", и сами депутаты. Но отказался назвать олигархов, от которых уже приходили. Лишь отметил, что "олигархи все известны, они в топ-100 входят".

Депутат от президентской фракции "Слуга народа" Александр Дубинский анонсировал прямой эфир, в ходе которого он пройдет тест на детекторе лжи. Его проведет полиграфолог Виталий Опанасенко 23 октября. Так Дубинский отреагировал на заявление руководства фракции президенской партии, что всем членам финансового комитета парламента нужно пройти детектор лжи.