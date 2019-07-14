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воскресенье, 14 июля 2019 12:51

Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы

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11 июля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом Избирательный кодекс. Спикер Андрей Парубий 17 раз ставил на голосование поправки, на которые не хватало голосов.

Об этом Gazeta.ua говорит с внефракционным нардепом Виктором Чумаком, который голосовал "за" документ.

Автор: Назар МАЗЫЛЮК
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Причин не подписывать Избирательный кодекс президентом нету, говорит Виктор Чумак.

Почему с таким трудом принимали кодекс?

Потому что он будет усложнять жизнь олигархам, монополистам в политике. Нынешняя избирательная система цементирует их. Большинство людей в парламенте представляют монополистской кланы. Они противились.

Не находилось каждый раз 5-10 голосов, почему такая позиция была у фракций?

Представители олигархов есть в каждой фракции. Например, "БПП" - это олигарх Петр Порошенко. "Опоблок" - Ахметов и Фирташ. Где-то есть люди Коломойского, где-то Пинчука. Новая система не дает им так просто заводить своих людей в Верховную Раду, она им не выгодна.

За кодекс голосовал и "Оппоблок". Что это значит?

На сегодняшний день в обществе общий запрос на закон о выборах с открытыми списками. Они понимали, как и остальные, что их фамилии будут опубликованы. Могли бы потерять рейтинги, если бы не голосовали. Это дало определенный результат.

Какова вероятность, что закон подпишет президент?

Не думаю, что он совершенно не собирается подписывать, скорее - немного доработать. Зеленский сам хотел открытые списки. С другой стороны, точно не подпишет до парламентских выборов. А после выборов возможно все, потому что это уже не повлияет на рейтинг.

Причинам не подписывать нет. Для государственной политики Украины этот документ важен.

Насколько это изменит следующую кампанию?

Всем партиям нужно будет искать людей, известных в своих округах. Которые могут заполнить региональные списки. Которые смогут потянуть всю региональную кампанию. Здесь "парашютисты", какие-то самовыдвиженцы уже не проходят. Запустятся процессы здоровой конкуренции внутри партии, особенно на местах. Картинка полностью поменяется.

Партиям нужно будет искать людей, известных в своих округах

Задачей Избирательного кодекса было уменьшить влияние олигархов на политику. Кодекс минимизирует эту проблему?

Он затрудняет влияние. Конечно, можно купить первую десятку партии. Но это будет сразу видно. Во-вторых, страна идет в очень хорошем тренде устранения олигархов из политической жизни. Надеюсь, до следующих выборов вообще забудем, что олигархи могут влиять на выборы.

Что помешает желающим покупать место в списке?

Таких возможностей не будет. Даже если представить, что кто-то купуть первое место в региональном списке. Если его никто не знает и просто будут голосовать за первую десятку, теоретически пройдет. Но если будут работать другие кандидаты в этом же списке, их будут знать люди, то избиратель будет голосовать именно за таких, а не за первый номер в списке. В конце концов такой номер окажется в конце списка.

Остается ли определяющей в формировании списка позиция партийного лидера?

Да, региональные списки будут формироваться с учетом мнения партийного лидера. Но их будут формировать на региональных партконференциях. И лидеру будет трудно влиять. "Закрепленных" мест не будет. Пройдут те, кого знают люди, а не тот, кого хочет видеть лидер партии.

У нас партии преимущественно лидерские - как это повлияет на их работу?

Пока кодекс не устраняет лидерские недостатки. Первая десятка общенационального списка остается. Но партия должна набрать голоса. И здесь тянуть все равно региональные списки. И лидерам придется очень серьезно напрягаться.

Лидерам придется очень серьезно напрягаться

Почему не снизили 5-процентный барьер?

Большие партии с олигархическими группами не хотят допускать маленькие к участию в управлении страной. Если барьер снизить, то как раз появляются возможности пройти неолигархическим, молодым, новым партиям.

Какие изменения из документа остались неозвученные?

Не думаю, что есть что-то критическое. Окончательной версии никто не видел. Надо будет посмотреть на порядок проведения рекламы, донесения политической мысли и позиции партии, есть ли равный доступ к информации.

Что надо доработать?

Проходной барьер. Надо делать 2%.

В целом документ без минусов. Там замечательные нормы, в частности об обязательности дебатов, рекламе. Если это все осталось, кодекс надо запускать в работу.

Не начнут ли кандидаты "мочить" друг друга в пределах партии?

Внутренняя конкуренция это всегда хорошо. Кандидаты должны понять, что "мочить" не нужно, иначе просто развалят партию. Что нужно быть нормальным оратором, спикером, человеком с умом, которая внушает доверие. В Европе это работает и все нормально. Там никто никого не "мочит".

Следующие выборы будут без мажоритарки. На сколько это решает проблему подкупа избирателей?

Риски уменьшаются. "Засеять" округ, который является областью, очень и очень сложно. Тем более, избиратель будет голосовать не только за конкретное лицо, но и за партию.

Засеять" округ будет сложно

Что должна сделать ЦИК, чтобы подготовить систему?

Проводить тематические занятия. Разработать самим или с помощью общественных организаций просветительскую кампанию. Чтобы ездили по стране и рассказывали о новой системе, в чем ее преимущества и недостатки. Чтобы все, по крайней мере окружные избирательные комиссии, работали на профессиональной основе. Выборы проходят практически каждый год. А участковые комиссии комплектовать из людей, которые работают в них постоянно - учителей, медиков, бюджетников. Которые понимают все нюансы избирательного процесса. Это государство должно частично оплачивать.

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5 партий могут пройти в Верховную Раду на внеочередных выборах, еще 3 политсилы имеют шанс. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного с 6 по 10 июля.

19 июля будет последним днем, когда партии будут агитировать. В субботу - день тишины, а в воскресенье - голосования на участках.

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Дата
14
июля

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