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воскресенье, 21 июля 2019 22:13

"Большие деньги найдут способ достичь мира" - у Зеленского озвучили новую стратегию Донбасса

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&quot;Большие деньги найдут способ достичь мира&quot; - у Зеленского озвучили новую стратегию Донбасса
Фото: Еспресо.TV

В партии "Слуга народа" убеждены, что вхождение иностранных компаний в серую зону обеспечит прекращение огня на Донбассе.

Такое предложение озвучил 4-й номер партии Давид Арахамия в штабе политсилы.

"Впервые за долгое время началось движение по разведению. Нам нужно либо вычеркнуть этот путь, либо идти к результату, запланированному при создании этого протокола. Чисто военным путем мы войну не сможем завершить. Надо сочетать политическое давление, военное, развитие армии и экономическую безопасность. Считаю, что в серой зоне должно быть много крупных предприятий из Германии, Китая, Франции, Америки. Большие деньги всегда найдут способ, как достичь мира. Для этого нужно дать им все, что можем: большие льготы, преимущества. Надо их поощрять. Просто так никто не пойдет на территорию, где завтра может прилететь снаряд", - сказал Арахамия.

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21 июля на Донбассе началось "хлебное перемирие" - бессрочный запрет на любое ведения огня. Впервые предусмотрена ответственность лиц за открытие огня.

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