Больше всего украинцы не доверяют Порошенко, Яценюку и Мураеву – эксперт

Политический консультант Владимир Макаровский показал результаты закрытого социологического исследования недоверия украинских граждан к политикам

Больше всего украинские граждане не доверяют Петру Порошенко, Арсению Яценюку и Евгению Мураеву. Такое заявление на своей странице в Facebook сделал политический консультант Владимир Макаровский со ссылкой на результаты закрытого социологического исследования.

"Политики очень не любят "светить" закрытые рейтинги. Это когда серьезные социологические компании проводят опрос по заказу политсилы, но с условием – нигде не публиковать. Не любят потому, что такие рейтинги отражают реальную ситуацию, а не те взятые из головы цифры, которыми требуется "подкормить" электорат", – рассказал эксперт.

По его словам, такие данные редко просачиваются в СМИ, однако ему удалось заполучить результаты одного из опросов, на основе которых был составлен рейтинг доверия и недоверия к политикам.

"В принципе, ТОП-3 тут вполне себе говорящий: 1. Петр Порошенко (64%). 2. Арсений Яценюк (62%). 3. Евгений Мураев (38%). На Яценюка традиционно вешают всех собак за провал экономической политики на старте постреволюционной Украины. На Порошенко, как на президента, вешают вообще все (что мы видели и во время последней избирательной кампании)", – написал эксперт.

Он также добавил, что Евгения Мураева считают негодяем и предателем во всех политических лагерях, так как он за последний год успел неоднократно "переобуться" и "перекраситься".

"Вот дальше в списке можно найти неожиданности, которые еще предстоит проанализировать. В частности, лично меня удивил невысокий антирейтинг Андрея Билецкого – всего-то 25%. Обычно к радикалам у нас традиционно негативное отношение. В то же время довольно высок антирейтинг Садового – 31%. Неужели все еще отголоски мусорного скандала?" – отметил Макаровский.

Интересными, по его словам, оказались результаты опроса и рейтинги недоверия к политикам в восточных и южных регионах Украины.

"Любопытны и расклады на условном юго-восточном направлении. У "надежды оппозиции" Юрия Бойко антирейтинг внушительно вырос после выборов и достиг 46%. Очевидно, сказался провал на этих самых выборах. Показатель Александра Вилкула составляет 44%. В то же время Вадим Рабинович тут оказался "в хвосте" со своими 24%", – подытожил Владимир Макаровский.