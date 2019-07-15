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понедельник, 15 июля 2019 15:54

Больше украинцев готовы терпеть финансовые трудности ради реформ — опрос

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Больше украинцев готовы терпеть финансовые трудности ради реформ — опрос
Все больше украинцев готовы терпеть финансовые трудности ради реформ

В Украине увеличилось количество граждан, которые готовы терпеть материальные трудности ради успеха реформ.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Фонда "Демократические инициативы" и социологической службы Центра Разумкова, проведенного 13-20 июня.

В 2019 количество граждан, которые готовы терпеть трудности, составляет 19%, в 2018 таких было лишь 9%. Сейчас терпеть трудности до одного года, то есть короткий промежуток времени, готовы 40% граждан, в прошлом году таких было 24%.

Не готовы в 2019 году терпеть трудности 31% граждан, в 2018 таких было вдвое больше - 62%.

Больше готовы терпеть трудности ради реформ избиратели партий "Слуга народа" - 72%, "Голос" - 71%, "Европейская солидарность" - 68%. Меньше всего - избиратели "Оппозиционного платформы - За жизнь" - 42%.

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Представительница Всемирного банка в Украине Анастасия Головач советует до конца основных экономических реформ остановить стремительный рост минимальной зарплаты. По ее мнению, любое повышение зарплаты и надбавок в госсекторе также нежелательно, так как будет иметь негативные последствия для экономического роста.

"Ограниченное количество населения выигрывает от увеличения своих доходов, тогда как остальные экономических агентов пострадают", - отметила, экономистка.

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15
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