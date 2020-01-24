Больше оптимизма и веры в себя - нобелевский лауреат дал совет Украине

Оптимизм должен быть устойчивым, советуют украинцам..

Украинской власти надо работать над продвижением устойчивого оптимизма, чтобы украинцы поверили в свою страну. В этом состоит задача власти.

Об этом сказал лауреат Нобелевской премии по экономике Роберт Шиллер в Украинском доме на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает "Інтерфакс-Україна"

"Оптимизм, который мы видим в Украине, должен стать устойчивым. Скандалы лишают блеска этот оптимизм. Главное - изменение культуры и настроений", - сказал американский ученый.

Культуру в Украине важно менять через образование, особенно в вопросе восприятия коррупции, сказал специалист.

"Мы не смотрим на нынешние цифры роста как на показатель успеха - мы смотрим на то, как меняется культура", - отметил нобелевский лауреат.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Власть не справилась с испытанием . Главное в журнале "Країна"

Украине повезло иметь мощную систему образования и очень мощные инженерные таланты, сказал исполнительный директор General Atlantic Билл Форд.

"Однако эти таланты должны верить в возможности и возвращаться в Украину, чтобы развивать бизнес здесь. То, что по-настоящему породит интерес и доверие к стране, - это молодые предприниматели, которые построят настоящие бизнес и достигнут настоящего успеха, привлекая сюда новые технологии" , - сказал эксперт.

Он отметил, что другие составляющие успеха - борьба с коррупцией и верховенство права.

"Украине следует поработать над своим имиджем, а также над реальностью. Думаю, что власть заинтересована в привлечении иностранных капиталов и в том, чтобы избавиться от восприятия страны как коррумпированной и самой коррупции в реальности", - сказал Carlyle Group, американский бизнесмен Дэвид Рубинштейн.

По состоянию на 1 декабря 2019 года, в Украине живут 37 миллионов 289 тысяч населения. Такие данные пробной электронной переписи сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.