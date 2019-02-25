Бойко ушел из Оппоблока, а в Оппозиционную платформу его не взяли - политолог

Политолог Андрей Золотарев назвал причину неудач Юрия Бойко. Фото: Etcetera Media

Политолог Андрей Золотарев отмечает, что причиной проблем Юрия Бойко является он сам.

"В политике как и в жизни, по большому счёту каждый кузнец свого счастья и несчастья тоже. Это в полной мере касается Юрия Бойко", - пишет он на своей странице в Фейсбук.

По мнению эксперта, в течении нескольких лет он находился в комфортной нише лидера ОппоБлока и третьей по величине фракции в Раде. А в ситуации внутреннего конфликта у Бойко был выбор и "он предпочёл связать свои перспективы с прожженными политическими игроками, сел играть с ними "в дурака" с вполне предсказуемым результатом".

В итоге, по мнению Золотарева, из ОппоБлока Бойко ушёл, и ушёл некрасиво, сыграв по партитуре прописанной ему куда более поднаторевшими в интригах игроками.

"Достаточно посмотреть его осенние заявления об перспективах ОппоБлока. Ушёл в "За життя", которому добавили приставку "оппозиционная платформа", - считает эксперт.

Он приводит пример, когда отвечая на вопрос журналиста "Прямого" о том, каков его официальный статус, Бойко отвечает: "Официальный статус – сопредседатель "Оппозиционной плафтормы "За життя".

"Однако ознакомившись с Единым реєстром общественных формирований, присутствия Бойко в нём не обнаруживаешь. "Оппозиционная платформа "За життя" есть, но Бойко среди руководства там нет. Зато есть люди Рабиновича, есть люди Медведчука. Как оказалось, Бойко даже в "прописке" отказали. В сухом остатке из респектабельного политика стал "политическим бомжом". Такой вот итог азартных игр с шулерами", - подытоживает Золотарев.