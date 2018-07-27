Богословская будет баллотироваться в президенты Украины

Известный политик Инна Богословская заявила о намерении баллотироваться в президенты

Известный политик, государственный деятель, заслуженный юрист Украины Инна Богословская будет баллотироваться на пост президента. Об этом она сообщила во время прямого эфира в социальной сети Facebook в четверг, 26 июля.

"Я сознательно иду только на один срок, чтобы навести порядок в стране и открыть двери новым людям ", - заявила Инна Богословская.

По словам политика, деньги на предвыборную агитацию она планирует получить за счет продажи своей книги "Будущее начинается сегодня" и взносов граждан.

"Я не обращаюсь за помощью к крупным финансово-промышленным группам, поскольку хочу быть благодарна за свою победу и служить только вам - гражданам Украины ", - заявила Богословская.

В заявлении, опубликованном на персональном сайте политика, говорится, что люди устали от олигархов и власти, а также от отсутствия реальных изменений в политической жизни страны.

"Мы прекрасно понимаем, что этот круг нужно разорвать - только так мы сможем создать будущее для наших детей. Именно поэтому я иду в президенты", - заявила Богословская.