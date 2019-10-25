Богдану передумали готовить подозрение

Униан Андрею Богдану не готовят подозрение

Руководителю Офиса Президента Андрею Богдану не готовят подозрения Специальная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины.

"САП и НАБУ такого подозрения не готовят. Генпрокурор может ответить, но я думаю, что это не правда", — заявил руководитель САП Назар Холодницкий в эфире программы Право на власть.

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Руководителю Офиса президента Андрею Богдану могут вручить подозрение в нарушении закона при работе в правительстве Николая Азарова. Соответствующую процедуру рассматривает управление спецрасследований Генпрокуратуры По мнению следствия, Богдан способствовал вынесению судами решений о незаконном взыскании с Украины 3,1 млрд грн за госгарантиями корпорации "Единые энергетические системы Украины" перед Министерством обороны России.