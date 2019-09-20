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пятница, 20 сентября 2019 13:46

Богдан предлагает разделить Нацгвардию

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Богдан предлагает разделить Нацгвардию
Источник из окружения Авакова назвал вывод Нацгвардии с подчинения МВД желанием усилить влияние президента и его Офиса. ФОТО: Офис президента

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан предлагает разделить военное формирование "Национальная гвардия" между тремя органами подчинения - Министерством внутренних дел (где Нацгвардия находится сейчас), Министерством обороны и президентом.

Об этом он сказал в комментарии BBC-Украина.

"Национальная гвардия - это совокупность различных подразделений. Мы считаем, что часть Национальной гвардии может и должна остаться в МВД. Часть боевых подразделений, участвующих в военном конфликте на востоке, должна быть переподчинена Министерству обороны или Генеральному штабу. А часть подразделений - напрямую президенту ", - сказал Богдан.

В МВД на такую ​​инициативу говорят, что это развалит Нацгвардию. И добавляют, что Нацгвардия уже есть в президентской вертикали.

"Для любого украинского военного президент, который по Конституции является Верховным главнокомандующим ВСУ, является высшим руководителем".

"Нацгвардия логично и естественно находится в структуре МВД именно потому, что несет правоохранительную функцию в том числе. 14 из 19 функций, которые возложены законом на Нацгвардию, являются правоохранительными по своей сути", - говорят BBC в МВД. СМИ не называет имени источника.

Также источник из окружения министра внутренних дел Арсена Авакова назвал вывод Нацгвардии с подчинения МВД желанием усилить влияние президента и его Офиса.

"Пребывание Нацгвардии в составе МВД - это эффективная модель, разрушение которой принесет гораздо больше вреда, чем пользы. И очевидно, эта идея продиктована политическими соображениями - усилить влияние президента и его Офиса и ослабить министра внутренних дел".

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В конце августа Владимир Зеленский предложил Верховной Раде вывести Нацгвардию из подчинения Министерства внутренних дел и передать главе государства.

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