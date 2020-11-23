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понедельник, 23 ноября 2020 10:18

Богдан обратился к Путину с просьбой

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Богдан обратился к Путину с просьбой
Богдан считает, что можно было бы пересмотреть Минские соглашения. Фото: Украинская правда

Экс-глава Офиса президента Андрей Богдан дал интервью скандально известной российской журналистке, бывший кандидатке в президенты РФ Ксении Собчак. Во время интервью он призвал президента России Владимира Путина пойти на уступки в урегулировании конфликта на Донбассе.

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Президент Владимир Зеленский действительно искренне хочет, чтобы война закончилась, заметил Богдан.

"Хочется, чтобы эта война закончилась победой: пусть не военной, а дипломатической - это было бы вообще идеально. С другой стороны - почему Россия не хочет сделать шаг? Сделайте шаг назад. В чем проблема? Зачем вам Донецк и Луганск?" .

Также он обратился к Путину с просьбой.

"Пожалуйста, Владимир Владимирович, сделайте шаг назад".

Богдан добавил, что это якобы был бы "поступок сильного" и своего рода "победа". А шагом назад могло бы стать переподписание Минских соглашений.

Экс-глава Офиса президента Андрей Богдан заявлял, что президент Владимир Зеленский знал о намерении Конституционного суда принять скандальное решение о антикоррупционном законодательстве.

Также в интервью "Украинской правде" он рассказал, что реальная власть - это тот, кто имеет доступ к лечению против Covid-19.

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