Блумберг собирается баллотироваться в президенты

Блумберг хочет стать президентом. Фото: inforum.com

Миллиардер Майкл Блумберг, который в прошлом был мэром Нью-Йорка, может принять участие в демократических первичных выборах в штате Алабама.

Об этом сообщили в New York Times.

По словам советника Блумберга, Майкл Блумберг еще не решил баллотироваться в президенты или нет. Однако уже есть признаки серьезности его намерений продвижения к президентской кампании. Так, бывший мэр направил штатных сотрудников в Алабаму, чтобы получить право на участие в праймериз.

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