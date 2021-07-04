Бизнесу придет конец, удар по Кремлю и угроза вторжения московской орды: 5 блогов недели

24 июня Владимир Зеленский подписал санкции против России. Фото: Reuters

Gazeta.ua предлагает 5 самых популярных блогов на этой неделе.

1. 24 июня Владимир Зеленский подписал санкции против России. Они направлены против 538 человек и 540 организаций. Эти шаги являются самыми строгими, которые любая страна ввела против РФ с 2014 года. Санкционный список Киева включает потрясающе полную коллекцию компаний и людей, которые действительно важны для Владимира Путина. Это показывает силу украинской разведки. США, ЕС, Великобритания и Канада должны изучить украинские санкции, чтобы последовать примеру и принять аналогичные действия, считает американский экономист Андерс Аслунд.

2. В парламенте есть законопроект № 5600. Если его примут к бизнесу придет конец. Налоги и полномочия фискалов вырастут, права бизнесменов сократят, также возрастет административная нагрузка и коррупция. Что ужасно: новации после принятия хотят запустить с июля 2021 года. Покажите мне хотя бы одну страну в мире или на африканском континенте, где налоги меняют день в день, отмечает директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин.

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3. Все смеются с прямой линии Путина. Мол, совсем старик с ума сошел. Никто не заметил в этом потоке нелепостей ценное признание. Когда Путин говорил, что главное достижение в него еще впереди, он имел в виду захват Украины. Именно это он считает своей исторической миссией. Поэтому украинцев он в покое не оставит. Будет с маниакальным упорством пытаться уничтожить их страну, убежден российский социолог Игорь Эйдман.

4. Очередное заявление Александра Лукашенко о полном перекрытия границы с Украиной является ничем иным, как подготовкой к полной сдачи национального суверенитета Беларуси и захода на ее территорию российских оккупационных сил. Украинское общество и власть должны четко понимать угрозу возможного широкомасштабного вторжения московской орды по всему периметру нашей общей границы с РФ и Беларусью, отмечает командующий Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош.

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5. За последние 30-40 лет западные общества достигли прогресса в преодолении притеснений меньшинств. Проявления предубеждений есть и сегодня. Но в разы увеличилось количество примеров, когда их придумывают, чтобы было с чем бороться. Ибо "профессиональные борцуны" не желают терять свой драйв и популярность. Нечто похожее произошло с Украиной после Майдана. Даже когда требования, за которые "стоял Майдан", были в значительной степени выполнены, профессиональные борцуны продолжали уверять, что ситуация в стране "хуже, чем во времена Януковича". Это привело к реваншу немайданних и антимайданних сил. Но что интересно: теперь, когда этот реванш стал реальностью, укоренен в Зе-власти, пыл борцов за европейское будущее Украины стих. Никто не донимает нынешнего президента лозунгами "не за то стоял Майдан", считает философ Алексей Панич.