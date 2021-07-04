Бизнесу придет конец, удар по Кремлю и угроза вторжения московской орды: 5 блогов недели

 
Ексклюзивы
1/5
Украинский флаг над Госдумой, языковой скандал с Довбиком и блохи в море - неделя в цитатах от Gazeta.ua
Украинский флаг над Госдумой, языковой скандал с Довбиком и блохи в море - неделя в цитатах от Gazeta.ua
Просмотров: 405
"Напьемся с горя" - как в Киеве "зажигала" фан-зона на игре Украина-Англия
"Напьемся с горя" - как в Киеве "зажигала" фан-зона на игре Украина-Англия
1 Просмотров: 1044
Древнии традиции и цыплятня. Как создают старинную вышивку - волшебные фото
Древнии традиции и цыплятня. Как создают старинную вышивку - волшебные фото
Просмотров: 1836
Скандал в Раде и разговор с футболистами: чем Зеленский занимался на неделе
Скандал в Раде и разговор с футболистами: чем Зеленский занимался на неделе
Просмотров: 873
Порошенко с топором, Аваков с игрушечным кораблем, Саакашвили с вином – как политики завершают июнь
Порошенко с топором, Аваков с игрушечным кораблем, Саакашвили с вином – как политики завершают июнь
1 Просмотров: 3195
"Как напьются - прячься, кто может. Забор ломают, буянят" - как живет село возле гигантской свалки
"Как напьются - прячься, кто может. Забор ломают, буянят" - как живет село возле гигантской свалки
Просмотров: 5625
Когда теряем независимость, становимся заложниками чужих режимов — Жадан
Когда теряем независимость, становимся заложниками чужих режимов — Жадан
17 Просмотров: 432
Сбежал с головой 16-летней девушки: где прятался водитель, что раздавил двух подруг
Сбежал с головой 16-летней девушки: где прятался водитель, что раздавил двух подруг
Просмотров: 3006
"Убьют бизнес и страну": соцсети возмутились налоговыми изменениями от Рады
"Убьют бизнес и страну": соцсети возмутились налоговыми изменениями от Рады
6 Просмотров: 1098
Памятник археологии разрушают ради автостоянок
Памятник археологии разрушают ради автостоянок
Просмотров: 612
Фото
Все фото
11
6
7
3
13
Украина вылетела из Евро-2020, а китайцы праздновали столетие Компартии: самое интересное за неделю - в фото
Украина вылетела из Евро-2020, а китайцы праздновали столетие Компартии: самое интересное за неделю - в фото
Скандал в Раде и разговор с футболистами: чем Зеленский занимался на неделе
Скандал в Раде и разговор с футболистами: чем Зеленский занимался на неделе
Порошенко: следующий комплект оптической разведки собираем для 72-й бригады имени Черных Запорожцев
Порошенко: следующий комплект оптической разведки собираем для 72-й бригады имени Черных Запорожцев
&quot;Есть чему поучиться у детей&quot; - Зеленский обратился к футболистам
"Есть чему поучиться у детей" - Зеленский обратился к футболистам
Порошенко с топором, Аваков с игрушечным кораблем, Саакашвили с вином – как политики завершают июнь
Порошенко с топором, Аваков с игрушечным кораблем, Саакашвили с вином – как политики завершают июнь
Видео
Все видео
Зеленский запустил флешмоб в интернете
Зеленский запустил флешмоб в интернете
Тупицкий далее работает в КС после указа Зеленского
Тупицкий далее работает в КС после указа Зеленского
Дело Гладковского передали в суд
Дело Гладковского передали в суд
За странный опрос Зеленского до сих пор не отчитались
За странный опрос Зеленского до сих пор не отчитались
Четырех "беркутовцев" будут судить за бойню на Майдане
Четырех "беркутовцев" будут судить за бойню на Майдане
Интервью
1/5
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
1 Просмотров: 1971
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (НК)
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (НК)
1 Просмотров: 153
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Просмотров: 1008
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
3 Просмотров: 2403
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Просмотров: 810
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
04 июля 2021
Просмотров: 189
Переплатив
– Скоро в половини львів'ян замість краєвидів із вікна виднітимуться новобудови, – каже Павло. У місті щороку зводять майже сотню ...
воскресенье, 04 июля 2021 21:05

Бизнесу придет конец, удар по Кремлю и угроза вторжения московской орды: 5 блогов недели

  Комментировать
Бизнесу придет конец, удар по Кремлю и угроза вторжения московской орды: 5 блогов недели
24 июня Владимир Зеленский подписал санкции против России. Фото: Reuters

Gazeta.ua предлагает 5 самых популярных блогов на этой неделе.

1. 24 июня Владимир Зеленский подписал санкции против России. Они направлены против 538 человек и 540 организаций. Эти шаги являются самыми строгими, которые любая страна ввела против РФ с 2014 года. Санкционный список Киева включает потрясающе полную коллекцию компаний и людей, которые действительно важны для Владимира Путина. Это показывает силу украинской разведки. США, ЕС, Великобритания и Канада должны изучить украинские санкции, чтобы последовать примеру и принять аналогичные действия, считает американский экономист Андерс Аслунд.

2. В парламенте есть законопроект № 5600. Если его примут к бизнесу придет конец. Налоги и полномочия фискалов вырастут, права бизнесменов сократят, также возрастет административная нагрузка и коррупция. Что ужасно: новации после принятия хотят запустить с июля 2021 года. Покажите мне хотя бы одну страну в мире или на африканском континенте, где налоги меняют день в день, отмечает директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зе-власть гениально умеет лазить по карманам украинцев

3. Все смеются с прямой линии Путина. Мол, совсем старик с ума сошел. Никто не заметил в этом потоке нелепостей ценное признание. Когда Путин говорил, что главное достижение в него еще впереди, он имел в виду захват Украины. Именно это он считает своей исторической миссией. Поэтому украинцев он в покое не оставит. Будет с маниакальным упорством пытаться уничтожить их страну, убежден российский социолог Игорь Эйдман.

4. Очередное заявление Александра Лукашенко о полном перекрытия границы с Украиной является ничем иным, как подготовкой к полной сдачи национального суверенитета Беларуси и захода на ее территорию российских оккупационных сил. Украинское общество и власть должны четко понимать угрозу возможного широкомасштабного вторжения московской орды по всему периметру нашей общей границы с РФ и Беларусью, отмечает командующий Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Путин поднял цену возможной встречи с Зеленским

5. За последние 30-40 лет западные общества достигли прогресса в преодолении притеснений меньшинств. Проявления предубеждений есть и сегодня. Но в разы увеличилось количество примеров, когда их придумывают, чтобы было с чем бороться. Ибо "профессиональные борцуны" не желают терять свой драйв и популярность. Нечто похожее произошло с Украиной после Майдана. Даже когда требования, за которые "стоял Майдан", были в значительной степени выполнены, профессиональные борцуны продолжали уверять, что ситуация в стране "хуже, чем во времена Януковича". Это привело к реваншу немайданних и антимайданних сил. Но что интересно: теперь, когда этот реванш стал реальностью, укоренен в Зе-власти, пыл борцов за европейское будущее Украины стих. Никто не донимает нынешнего президента лозунгами "не за то стоял Майдан", считает философ Алексей Панич.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Бизнесу придет конец, удар по Кремлю и угроза вторжения московской орды: 5 блогов недели». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
июля

"Лошадей оставляли гнить. Чтобы забирать их, не было и речи "- люди сходили с ума от жары

Мужчину ошибочно осудили за убийство беременной жены

В истории Кубка мира случилось самое громкое поражение

Полетел без пилота: истребитель СССР упал на ферму

Расстреляли группу профессоров и их родственников

Самое читаемое
Гороскоп на 4 июля: в чьей жизни наступят лучшие времена
Гороскоп на 4 июля: в чьей жизни наступят лучшие времена
 Просмотров: 9297
Гороскоп на выходные: с какими знаками лучше избегать общения
Гороскоп на выходные: с какими знаками лучше избегать общения
 Просмотров: 5688
&quot;Как напьются - прячься, кто может. Забор ломают, буянят&quot; - как живет село возле гигантской свалки
"Как напьются - прячься, кто может. Забор ломают, буянят" - как живет село возле гигантской свалки
45
 Просмотров: 5625
Англия смогла выбить Украину с Евро
Англия смогла выбить Украину с Евро
 3 Просмотров: 5202
Церковный праздник 4 июля - сегодня особенный день для Украины
Церковный праздник 4 июля - сегодня особенный день для Украины
 Просмотров: 5148
Политика
Рада с монобольшинством "слуг" приняла только половину законов Зеленского
Рада с монобольшинством "слуг" приняла только половину законов Зеленского Просмотров: 63
Командующий ВМС не исключает провокаций РФ во время "Си Бриз-2021"
Командующий ВМС не исключает провокаций РФ во время "Си Бриз-2021" Просмотров: 99
"Продолжаются интенсивные консультации": Арестович рассказал о привлечении США к "нормандскому формату"
"Продолжаются интенсивные консультации": Арестович рассказал о привлечении США к "нормандскому формату" Просмотров: 180
Украина вылетела из Евро-2020, а китайцы праздновали столетие Компартии: самое интересное за неделю - в фото
Украина вылетела из Евро-2020, а китайцы праздновали столетие Компартии: самое интересное за неделю - в фото
11
 Просмотров: 297
Строим и будем строить корабли для Украины - "Кузница на Рыбальском" поздравила ВМС с праздником
Строим и будем строить корабли для Украины - "Кузница на Рыбальском" поздравила ВМС с праздником Просмотров: 243
Больше всего комментируют
4
После скандала с Довбиком футболисты сборной заговорили на украинском
4
"Проиграть - не стыдно. Стыдно проиграть вот так": реакция соцсетей на вылет сборной Украины с Евро
3
Англия смогла выбить Украину с Евро
3
Бутусов посоветовал России молиться перед украинскими "Джавелинами"
2
Байден пригрозил РФ из-за масштабной хакерской атаки на США
Голосов: 7582
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть