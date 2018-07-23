Бизнесмен отказался от места в списке БПП

Ресторатор Михаил Бейлин отказался от места в списке БПП. Фото: открытые источники

Центральная избирательная комиссия исключила из избирательного списка партии "Блок Петра Порошенко" следующего кандидата на прохождение в Верховную Раду, столичного ресторатора Михаила Бейлина.

Соответствующее решение было принято на заседании ЦИК 23 июля, пишет "Українська правда"

В свое время Бейлин был советником главы Администрации президента Бориса Ложкина.

Комиссия рассмотрела заявление самого кандидата в народные депутаты, включенного в список под № 83 об отказе баллотироваться.

В свое время Бейлин был советником главы Администрации президента Бориса Ложкина.

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Поскольку в марте 2016 года партия БПП своим решением исключила из избирательного списка кандидатов Алексея Маловацкого (№84) и Татьяну Малашенкову (№85), следующим претендентом на прохождение в парламент будет народный депутат 7 созыва от партии "Удар" Владимир Куренной.