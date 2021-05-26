Бизнесмен из Чехии купил "Украинскую правду"

Также Dragon Capital владеет изданием НВ.

Бизнесмен из Чехии, генеральный директор украинской инвестиционной компании Dragon Capital Томаш Фиала стал владельцем интернет-издания "Українська правда".

Редактор-основатель издания Алена Притула и Фиала заключили соглашение, по условиям которого 100% корпоративных прав на издание и все его активы переходят в группу компаний Dragon Capital, сообщил сайт

"По аналогии с проектом НВ, мы продолжим практику невмешательства собственника в редакционную политику УП", - заявил бизнесмен.

Сумма сделки не называется.

Dragon Capital рассматривает эту инвестицию как еще один шаг к поддержке свободных медиа и свободы слова в Украине, сообщается.

Сумма сделки не называется.

Компания является инвестором издательского дома Медиа-ДК (объединяет еженедельный журнал НВ, новостной сайт NV.ua и Радио НВ).

"Редакция НВ, другого медиа-проекта группы компаний Dragon Capital продолжит свою работу совершенно независимо от редакции УП", - сообщила "Українська правда".

В Dragon Capital инвестировал фонд американского финансиста Джорджа Сороса.

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Издание "Украинская правда" основал журналист Георгий Гонгадзе. После его смерти редакцию возглавила соучредитель издания Алена Притула. Главный редактор сайта - Севгиль Мусаева.