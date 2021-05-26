Бизнесмен из Чехии купил "Украинскую правду"

Бизнесмен из Чехии, генеральный директор украинской инвестиционной компании Dragon Capital Томаш Фиала стал владельцем интернет-издания "Українська правда".
Редактор-основатель издания Алена Притула и Фиала заключили соглашение, по условиям которого 100% корпоративных прав на издание и все его активы переходят в группу компаний Dragon Capital, сообщил сайт
"По аналогии с проектом НВ, мы продолжим практику невмешательства собственника в редакционную политику УП", - заявил бизнесмен.
Сумма сделки не называется.
Dragon Capital рассматривает эту инвестицию как еще один шаг к поддержке свободных медиа и свободы слова в Украине, сообщается.
Сумма сделки не называется.
Компания является инвестором издательского дома Медиа-ДК (объединяет еженедельный журнал НВ, новостной сайт NV.ua и Радио НВ).
"Редакция НВ, другого медиа-проекта группы компаний Dragon Capital продолжит свою работу совершенно независимо от редакции УП", - сообщила "Українська правда".
В Dragon Capital инвестировал фонд американского финансиста Джорджа Сороса.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Помощник Зеленского Шефир - журналистам: "Имейте совесть. Уберите камеру"
Издание "Украинская правда" основал журналист Георгий Гонгадзе. После его смерти редакцию возглавила соучредитель издания Алена Притула. Главный редактор сайта - Севгиль Мусаева.
Комментарии