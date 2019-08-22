Без СМИ и рекламы: у комитета свободы слова забрали часть полномочий

Отобранные вопросы перейдут в комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики. ФОТО: сайт Верховной Рады

У комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова забрали вопрос электронных СМИ, сети интернет, рекламной деятельности и освещения деятельности Рады.

Об этом сообщила будущая депутатка от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко и обнародовала фото веданий комитетов.

Отобранные вопросы перейдут в комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики. Такое изменение Геращенко назвала "выхолащиванием функций комитета".

"Я считаю, что такое выхолащивание функций комитета свободы слова антидемократическим и глубоко ошибочным. Выступила категорочно против этого от "Европейской солидарности". Это фактическая ликвидация комитета, который на протяжении всех созывов ВР был одним из самых авторитетных и эффективных!" - написала она.

"Никогда не было такого, чтобы профильный комитет свободы слова не имел в своем ведении даже вопросы СМИ", - пишет Геращенко.

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Депутаты решили, что в новой Верховной Раде будет 23 комитета - на 4 меньше, чем в парламенте предыдущего созыва. Первое заседание Верховной Рады 9-го созыва состоится 29 августа.