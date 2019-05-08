Без развития промышленного комплекса Украина не будет успешной на глобальном рынке - Тарута

 
Ексклюзивы
1/5
Объяснили, почему в Украине низкий уровень качества жизни
Объяснили, почему в Украине низкий уровень качества жизни
Просмотров: 747
Зеленскому не нужны досрочные выборы
Зеленскому не нужны досрочные выборы
7 Просмотров: 3899
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
Просмотров: 855
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Просмотров: 2115
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
1 Просмотров: 3186
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
1 Просмотров: 5481
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Просмотров: 1863
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
2 Просмотров: 2016
Украина и Беларусь начали совместно действовать против России - эксперт
Украина и Беларусь начали совместно действовать против России - эксперт
Просмотров: 3231
Голосование Порошенко стало демонстрацией адекватного представления о реальности
Голосование Порошенко стало демонстрацией адекватного представления о реальности
97 Просмотров: 5456
Фото
Все фото
3
4
8
3
3
&quot;Давайте не терять время&quot; - еврокомиссар Хан встретился с Зеленским
"Давайте не терять время" - еврокомиссар Хан встретился с Зеленским
Зеленский поговорил с Шевчуком о российской агрессии
Зеленский поговорил с Шевчуком о российской агрессии
Шуфрич похвастался поездкой в оккупированный Крым
Шуфрич похвастался поездкой в оккупированный Крым
К дому соратника Януковича в Вене пришли активисты
К дому соратника Януковича в Вене пришли активисты
Зеленский встретился с митрополитом Онуфрием
Зеленский встретился с митрополитом Онуфрием
Видео
Все видео
"Возьму за горло и не отпущу" – Кива в прямом эфире налетел на Барну
"Возьму за горло и не отпущу" – Кива в прямом эфире налетел на Барну
Активист спросил Зеленского о "регионалах" и коллаборационистах
Активист спросил Зеленского о "регионалах" и коллаборационистах
Председатель облгосадминистрации живет в имении в стиле оперного театра
Председатель облгосадминистрации живет в имении в стиле оперного театра
Порошенко: Я 5 лет обеспечивал верховенство права
Порошенко: Я 5 лет обеспечивал верховенство права
НАБУшников зовут для вручения подозрений
НАБУшников зовут для вручения подозрений
Интервью
1/5
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
4 Просмотров: 2826
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
Просмотров: 1224
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
Просмотров: 1350
"Власть засекретила истинные причины аварии на ЧАЭС" — ликвидатор
"Власть засекретила истинные причины аварии на ЧАЭС" — ликвидатор
Просмотров: 3141
"Сын умирал и его последние слова были: "я сделал все, что смог"
"Сын умирал и его последние слова были: "я сделал все, что смог"
1 Просмотров: 3294
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
08 мая 2019
Просмотров: 81
Скельце окулярів
Недавно трапилась пригода, зовсім маленька й коротка, а от досі не забувається, вертається в пам'яті. А сталося воно ось як. Бачу — йдуть ...
среда, 08 мая 2019 17:33

Без развития промышленного комплекса Украина не будет успешной на глобальном рынке - Тарута

  Комментировать
Без развития промышленного комплекса Украина не будет успешной на глобальном рынке - Тарута
Лидер политической партии "Основа" Сергей Тарута прокомментировал ситуацию вокруг Днепровского металлургического комбината. Фото: Украинское Новости

Украинскую индустрию необходимо серьезно модернизировать и развивать. Такое мнение высказал народный депутат Украины, лидер политической партии "Основа" Сергей Тарута, который находился с рабочим визитом на Днепровском металлургическом комбинате, в Каменском.

"Без развития промышленного комплекса Украина никогда не сможет быть успешной на глобальном рынке. А такие предприятия, как ДМКД, являются основой украинской промышленности. Тем более, что комбинат – это градообразующее предприятие в Каменском. Поэтому, власть в Украине, если она – действительно проукраинская, должна приложить все усилия, чтобы индустриальные предприятия стабильно работали и развивались. Я, как народный депутат, как лидер партии "Основа", готов использовать все мои возможности, чтобы интересы таких компаний, как Днепровский меткомбинат, были учтены при формировании индустриальной политики в Украине", – добавил политик.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Для привлечения инвесторов Украина должна согласовать с кредиторами реалистичный бизнес-план - Тарута

Сергей Тарута прокомментировал ситуацию вокруг комбината.

"Наша команда пытается защитить предприятия, которые сегодня находятся в трудной ситуации. Завод обеспечен сырьем, ресурсами – это главное. Есть определенные проблемы с кредиторами, но их можно и нужно решать. Моя главная задача в том, чтобы обеспечить нормальную работу предприятия и сохранить тысячи рабочих мест", – отметил Тарута.

Украинская промышленность нуждается в комплексной модернизации. Нужна государственная программа модернизации всей отечественной промышленности. Только такой путь дальнейшего развития откроет перспективы для отрасли, считает Сергей Тарута.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Без развития промышленного комплекса Украина не будет успешной на глобальном рынке - Тарута». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
мая

Известный журналист погиб в страшной аварии

В центре Львова побили композитора

Вода залила часть Киева - удивительное видео

"Народ не нуждается в химии": казнили основателя новой науки

Самое читаемое
Фэшн в коровнике: фотограф перевернул мир высокой моды
Фэшн в коровнике: фотограф перевернул мир высокой моды
25
 Просмотров: 81775
&quot;Я фотографирую не селебрити, а личностей мира&quot; - откровенные фото звезд от Марка Хома
"Я фотографирую не селебрити, а личностей мира" - откровенные фото звезд от Марка Хома
31
 Просмотров: 57564
Как жили норвежцы в годы борьбы за независимость - раритетные фото
Как жили норвежцы в годы борьбы за независимость - раритетные фото
19
 Просмотров: 24583
Расписали сценарий, если Рада не сможет определить дату инаугурации
Расписали сценарий, если Рада не сможет определить дату инаугурации Просмотров: 18486
В катастрофе в Шереметьево погиб матрос, который предал Украину
В катастрофе в Шереметьево погиб матрос, который предал Украину
7
 1 Просмотров: 17606
Политика
Вакарчук готов представить команду: СМИ назвали дату
Вакарчук готов представить команду: СМИ назвали дату Просмотров: 1359
Савченко предложила Зеленскому свои услуги
Савченко предложила Зеленскому свои услуги Просмотров: 1197
Власть должна работать на увеличение капитализации Украины - Тарута
Власть должна работать на увеличение капитализации Украины - Тарута Просмотров: 72
Кабмин назначил руководителя новосозданной налоговой службе
Кабмин назначил руководителя новосозданной налоговой службе Просмотров: 450
Российская паспортизация: Украина готовит санкции против чиновников РФ
Российская паспортизация: Украина готовит санкции против чиновников РФ Просмотров: 171
Больше всего комментируют
5
Россияне готовят подлую провокацию - разведка
3
Под Павлополем погиб десантник Владимир Коваль
2
Порошенко дал совет Зеленскому
2
Луценко хочет удержаться на должности и дружит с Коломойским - СМИ
2
Вятрович напомнил Зеленскому судьбу Януковича
Голосов: 36751
Голосование Почему я не буду голосовать за Петра Порошенко на президентских выборах в 2019 году?
  • Он не оправдал моих ожиданий
  • Я за него и на предыдущих выборах не голосовал
  • Есть более достойные кандидаты
  • У него есть возможность убедить меня в обратном
  • Украине нужен президент нового качества
  • Буду голосовать за Порошенко
  • Еще не определился с кандидатом
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua