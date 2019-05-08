Без развития промышленного комплекса Украина не будет успешной на глобальном рынке - Тарута

Лидер политической партии "Основа" Сергей Тарута прокомментировал ситуацию вокруг Днепровского металлургического комбината. Фото: Украинское Новости

Украинскую индустрию необходимо серьезно модернизировать и развивать. Такое мнение высказал народный депутат Украины, лидер политической партии "Основа" Сергей Тарута, который находился с рабочим визитом на Днепровском металлургическом комбинате, в Каменском.

"Без развития промышленного комплекса Украина никогда не сможет быть успешной на глобальном рынке. А такие предприятия, как ДМКД, являются основой украинской промышленности. Тем более, что комбинат – это градообразующее предприятие в Каменском. Поэтому, власть в Украине, если она – действительно проукраинская, должна приложить все усилия, чтобы индустриальные предприятия стабильно работали и развивались. Я, как народный депутат, как лидер партии "Основа", готов использовать все мои возможности, чтобы интересы таких компаний, как Днепровский меткомбинат, были учтены при формировании индустриальной политики в Украине", – добавил политик.

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Сергей Тарута прокомментировал ситуацию вокруг комбината.

"Наша команда пытается защитить предприятия, которые сегодня находятся в трудной ситуации. Завод обеспечен сырьем, ресурсами – это главное. Есть определенные проблемы с кредиторами, но их можно и нужно решать. Моя главная задача в том, чтобы обеспечить нормальную работу предприятия и сохранить тысячи рабочих мест", – отметил Тарута.

Украинская промышленность нуждается в комплексной модернизации. Нужна государственная программа модернизации всей отечественной промышленности. Только такой путь дальнейшего развития откроет перспективы для отрасли, считает Сергей Тарута.