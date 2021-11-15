Без Covid-документов в Верховную Раду нельзя - начало действовать постановление

С 15 ноября депутаты в Верховной Раде будут работать по карантинным правилам, которые соблюдают все госслужащие в "красных" зонах. Фото: rada.gov.ua

С сегодняшнего дня, 15 ноября, доступ в Верховную Раду разрешен только вакцинированным или тем, кто имеет отрицательный ПЦР-тест, тест на антиген, или справку об выздоровлении.

Соответствующее постановление спикер Руслан Стефанчук подписал перед выходными.

На входе в здания парламента сотрудники госохраны будут проверять сертификаты в приложении "Дия" с помощью специальных устройств для считывания QR-кода.

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Еще не привитые нардепы смогут сделать это прямо возле парламента: в гостинице "Национальный", который рядом, сегодня откроют центр вакцинации.

Правила касаются всех, кто будет заходить в Раду – не только народных избранников, но и сотрудников аппарата Верховной Рады и журналистов.

В Верховной Раде примерно 40% нардепов не вакцинированы против коронавируса, заявил глава комитета ВР по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий. Точное количество невакцинированных народных избранников еще считают.