Без Covid-документов в Верховную Раду нельзя - начало действовать постановление

С сегодняшнего дня, 15 ноября, доступ в Верховную Раду разрешен только вакцинированным или тем, кто имеет отрицательный ПЦР-тест, тест на антиген, или справку об выздоровлении.
Соответствующее постановление спикер Руслан Стефанчук подписал перед выходными.
На входе в здания парламента сотрудники госохраны будут проверять сертификаты в приложении "Дия" с помощью специальных устройств для считывания QR-кода.
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Еще не привитые нардепы смогут сделать это прямо возле парламента: в гостинице "Национальный", который рядом, сегодня откроют центр вакцинации.
Правила касаются всех, кто будет заходить в Раду – не только народных избранников, но и сотрудников аппарата Верховной Рады и журналистов.
В Верховной Раде примерно 40% нардепов не вакцинированы против коронавируса, заявил глава комитета ВР по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий.
Точное количество невакцинированных народных избранников еще считают.
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