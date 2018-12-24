Бессмертный заявил о создании партии

Будущий кандидат в президенты Роман Бессмертный предлагает создать партию нового образца, которая стала "выразителем интересов общества, посредником между гражданами и государством". Фото: Александр Косарев

Украинский политик, вице-премьер-министр (2005 г) Роман Безсмертный заявил о начале работы над созданием партии "нового образца" и призвал единомышленников присоединяться к этой политической силе.

Об этом политик написал в Манифесте "О будущем", опубликованном на его сайте.

"Я готов брать на себя ответственность, чтобы стать инициатором формирования партии нового образца. Учредительный съезд политической силы единомышленников предлагаю провести в конце января 2019 года", - говорится в Манифесте.

По словам Бессмертного, партия должна строиться по горизонтальному принципу, а ее члены быть не "винтиками" системы, а постоянными участником внутрипартийных дискуссий.

"В эру горизонтальных связей и сетевой демократии строить партию по номенклатурно-административной модели означает очередной раз воспроизводить КПСС. В будущее невозможно попасть, двигаясь назад. Партия должна взращивать, готовить кадры и нести ответственность за их работу в государственных органах и органах местного самоуправления", - пишет политик.

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Он также убежден, что основной ценностью государства должен быть человек и его интересы, а выразителем интересов граждан - как раз политические партии. Впрочем, по мнению политика, существующие партии в Украине "являются только "машинками" для прихода к власти и распределения ее в свою пользу. Единственные интересы, которые они отстаивают, - это интересы инвесторов, лидеров и приближенных".

Бессмертный предлагает изменить эти подходы и создать партию, которая стала бы "выразителем интересов общества, посредником между гражданами и государством". Политик сообщил, что у этой политической силы пока нет названия и логотипа. Также общность сторонников должна выработать принципы организации и управления партией.

В то же время в своем Манифесте Бессмертный предлагает некоторые программные вещи для будущей политической силы. Среди них: работа ради создания сильной украинской армии; лишение государства монополии на производство товаров оборонного заказа; разрыв экономических отношений с Россией; переход к цивилизованному обороту земель; переоснование государства; построение парламентского государства; усиление роли местного самоуправления.

"Нашей целью должно стать построение Великой Украины. Мы должны избавиться от комплекса неполноценности и занять свое место среди великих держав мира. Инструментом должно стать переоснование государства через качественное изменение всех ее институтов", - говорится в Манифесте.

Бессмертный призвал к поддержке всех, кто хочет присоединиться к партии нового образца и признает, что основной ценностью государства должен стать человек.

В мае этого года Роман Безсмертный заявил о намерении участвовать в выборах Президента Украины.