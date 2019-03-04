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Бессмертный хочет стать переходным президентом?

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Бессмертный хочет стать переходным президентом?
Кандидат в президенты Роман Бессмертный считает, что причина коррупции - бездействие Фонда госимущества, Антимонопольного комитета и суперцентрализованный бюджет

Новоизбранному президенту достаточно трех лет для кардинального изменения государственной системы. Об этом в интервью "ГОРДОН" заявил кандидат в президенты Роман Бессмертный.

"Нам не надо пяти лет политической каденции для изменения системы, достаточно трех лет переходного периода. Для этого нами уже подготовлен Конституционный акт, где среди прочего изложено, как, выстраивая новую систему власти, противостоять коррупции. Пусть грузин Саакашвили делает по-грузински в Грузии, а в Украине нужно делать по-украински. Надо так стратифицировать систему государственного управления, чтобы увидеть источник и механизмы коррупции. Иначе как вы собираетесь противостоять коррупции, не убирая ее базиса?", - сказал он.

Бессмертный объяснил, что в Конституционном акте предложена другая институциональная модель государства. Ее суть заключается в том, что на трехлетний переходный период президент берет на себя ответственность, предлагает парламенту и правительству принять определенные решения, которые устранят почву для коррупции, а центром внимания государственных органов национального и местного уровней станет обычный человек.

По его мнению, всевозможные НАБУ, САП, НАПК, ГБР, Антикоррупционный суд оказались недееспособны, ибо "инкорпорированы из-за границы" в старую государственную систему.

"Я с самого начала говорил: не делайте институциональной ошибки. Да, антикоррупционные органы очень важная вещь, но они из другой системы, которая не является традиционной для Украины с ее противостоянием злу, находящимся внутри страны. Не будет у нас даже молодой, отобранный на всех честных конкурсах антикоррупционный прокурор или судья противостоять "динозавру" из Верховной Рады или Кабмина. Не сможет по определению, потому что так построена государственную модель управления", - считает кандидат в президенты.

По его словам, причина коррупции - бездействие Фонда госимущества и Антимонопольного комитета и суперцентрализованный бюджет.

"Мы пять лет создаем антикоррупционные органы и тут же создаем единый медицинский фонд. Ау, у вас вообще ум есть?! Вы хотите побороть коррупцию и одновременно опять лепите большой пирог в виде суперцентрализованного бюджета и централизованных закупок?", - отметил политик.

Он убежден, что должно быть 480 небольших бюджетов по всей Украине, прозрачных и под полным контролем. Бессмертный заметил, что понятие децентрализации - то есть создание сети по распределению полномочий и бюджетного обеспечения по вертикали и горизонтали - для него "не просто слова, а глубокие институциональные изменения государства и уборка базиса коррупции".

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