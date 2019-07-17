Березкина вызвали на дебаты: "Я публично заставлю вас рассказать как вы зарабатываете на крестьянах"

Кандидат в депутаты Татьяна Добрянская вызвали на дебаты нардепа Станислава Березкина

Кандидат в народные депутаты по 100-му округу Татьяна Добрянская вызвала своего оппонента - действующего депутата Станислава Березкина, на дебаты.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook в соответствующем видеообращении.

Добрянская, в частности, напомнила, что Березкин уже дважды имел возможность отстаивать интересы 100-го округа и просидел в Верховной Раде как мажоритарщик 7 лет.

"Вы уже дважды ходили в Верховную Раду за счет голосов селян Кировоградской области. И просидели там 7 лет, рядом со своим портфелем. Семь лет, вдумайтесь. На строительство самого высокого здания в Дубае - известной башни Бурдж Халифа в Арабских эмиратах - было потрачено 6 лет. Об этой башне ваши избиратели, к сожалению, знают только из фильмов. В отличие от ваших детей и невестки, которые регулярно туда путешествуют на брендовый шопинг", - рассказала Добрянская.

Тогда как в Дубае за 6 лет построили настоящее чудо света, Березкин за 7 лет в стенах ВР довел своих верных и запуганных избирателей до полного обнищания, продолжила Добрянская.

"В селах нет ни света, ни воды, ни газа. Нет дорог, нет связи, нет врачей и лекарств. А у многих нет детских садов. Тех, которые вы активно обещаете построить перед каждыми выборами. Люди Компанеевки, Новоукраинки, Бобринця, Малиновки за это время, когда вы о них заботились, стали беднее церковных мышей. А ваша дочь обзавелась Бентли. Совпадение? Не думаю", - заявила Добрянская.

Неудивительно, что Березкин и его семья считают себя достойными хорошей жизни, говорит кандидат в нардепы. Но обидно, что простые люди для семьи Березкина - рабы бесправные и глупые, добавила Добрянская. "На этот раз снова попробуете купить их за 1 тыс. гривен? Не так ли?", - отметила кандидат в нардепы.

Поэтому, Добрянская позвала Березкина на дебаты.

"Я вызываю вас, Березкин, фигурант уголовного производства в отношении хищения 20 млн долларов в Сбербанке на дебаты. Я публично заставлю вас рассказать правду как вы строите бизнес на крестьянах, о том, как вы коррумпирует председателей райгосадминистраций и они откровенно срывают мои встречи с избирателями. О том, как вы лжете. А еще я хочу, чтобы вы рассказали, почему фермеры Компанеевки гнали вас из своей деревни и за что", - заявила она, добавив, что дебаты пройдут в Кропивницком, 18 июля.

"Место и время даю право выбрать вам. Но не затягивайте, чтобы мы могли широко анонсировать о наших дебатах", - резюмировала кандидат в народные депутаты.

Напомним, Татьяна Добрянская зарегистрирована ЦИК кандидатом в народные депутаты по 100 избирательному округу в Кировоградской области. Она предприниматель и кандидат экономических наук в области экономики и управления народным хозяйством.