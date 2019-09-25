Белый дом обнародовал разговор Трампа и Зеленского

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Белый дом обнародовал стенограмму разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

Стенограмма состоит из 5 страниц текста.

На первой странице маленькими буквами указано, что стенограмма не является дословным шифрованием. Текст записан из примечаний и воспоминаний с ситуационной комнаты. Поэтому "ряд факторов", плохая связь, акцент или интерпретация может повлиять на сказанное.

В начале разговора Трамп приветствует Зеленского с победой "Слуги народа" на парламентских выборах - "это фантастическое достижения. Поздравляем!". Зеленский называет это большой победой и говорит, что кое-чему научился по выборам США.

"Мы привели много и много новых людей. Не старых политиков, не типичных политиков, потому что мы хотели получить новый формат и новый тип парламента. Вы были для нас хорошим учителем в этом", - сказал Зеленский Трампу.

"Очень приятно это слышать. Могу сказать, что мы много делаем для Украины", - сказал Трамп. Он отметил, что США делают для Украины больше, чем страны Европы. В частности больше, чем канцлер Германии Ангела Меркель.

Далее Зеленский вспоминает встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном и отмечает - говорил ему, что Европа не делает достаточно для санкций.

Также благодарит США за оборонительную поддержку. После чего Трамп заводит разговор о сыне своего потенциального конкурента на выборах 2020 в США - Джо Байдене. И просит будто обратить внимание на его дело в Украине.

"Есть много разговоров относительно сына Байдена. Что Байден остановил расследование и многие хотели бы узнать об этом, и если вы можете что-то сделать с генпрокурором, было бы замечательно. Байден хвастается что остановил расследование, и если можете заглянуть туда ... Для меня это звучит ужасно ", - сказал Трамп.

На что Зеленский говорит, что следующий генпрокурор (то есть после увольнения Игоря Луценко) будет 100% -но "его человек", и "он или она посмотрит на ситуацию".

"Я хочу сказать вам о прокуроре .. Прежде всего, я понимаю и я знаком с ситуацией. С тех пор, как мы получили абсолютное большинство в нашем парламенте, следующий генеральный прокурор будет на 100% моим человеком, мой кандидат, который будет утвержден парламентом, начнет работу в сентябре ".

Зеленский рассказывает Трампу о наличии нескольких друзей в Нью-Йорке, отмечает энергетическую независимости Украины и надеется на будущую встречу, чтобы, в частности поблагодарить Трампа за помощь.

Заканчивает разговор Трамп еще раз поздравляя Зеленского с проделанной работой, за которой "весь мир наблюдал".

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