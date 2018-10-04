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пятница, 05 октября 2018 09:00

"Бело-голубые" имеют трех кандидатов вместо одного

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На парламентские выборы могут пойти аж четырьмя колоннами

"Сегодня с "Оппозиционным блоком" – вместе или по отдельности – мы возьмем на выборах в Верховную Раду около 30 процентов", – говорит в интервью один из лидеров партии "За життя" Нестор Шуфрич.

Но вместе или по отдельности – так, наверное, вопрос стоит исключительно в публичной плоскости – как мантра для потенциальных избирателей. На самом деле все заинтересованные стороны уже определились: по отдельности.

В начале осени двое из трех ключевых игроков на "бело-голубом" фланге – группа "газовиков" Фирташа-Левочкина в "Оппозиционном блоке" и лидер партии "За життя" Вадим Рабинович публично объявили о скором объединении указанных политических сил. Но соглашение между "газовиками" и Медведчуком, получившим накануне полный контроль над проектом Рабиновича, нарушило хрупкое равновесие в самом "Оппозиционном блоке". Поскольку предложенная ими конфигурация не учитывает интересы третьего главного игрока на "бело-голубом фланге" – группы "металлургов" Рината Ахметова.

По информации многочисленных СМИ, речь шла о выдвижении на президентских выборах Юрия Бойко в качестве единого кандидата от "бело-голубых", а также о разделе квот в новом объединении на троих: Ахметов, Фирташ и Медведчук – в равных долях, по 33,3% каждой из групп влияния. Впрочем, несколько позднее "Украинская правда" уточнила: речь идет о разделении по 33%, а 1% якобы было решено оставить для возможных союзников.

Поддерживать Юрия Бойко на президентских выборах "металлурги" не намерены – особенно учитывая обострившиеся бизнес-конфликты Ахметова и Фирташа

Группа Ахметова контролирует свыше 60% фракции "Оппоблок" и две третьих региональных партийных организаций. Зачем им новый третий партнер, если даже с "газовиками" они с трудом уживаются в одной партии? Да и поддерживать Юрия Бойко на президентских выборах "металлурги" не намерены – особенно учитывая обострившиеся до предела бизнес-конфликты Ахметова и Фирташа. А главное – зачем соглашаться на уменьшение собственной доли до 33% с неясными перспективами?

Автор: Reuters
  Трое кандидатов в президенты от бывших "регионалов" (слева направо: Александр Вилкул, Вадим Рабинович и Юрий Бойко) разделят между собой 30 процентов электората на выборах 2019 года
Трое кандидатов в президенты от бывших "регионалов" (слева направо: Александр Вилкул, Вадим Рабинович и Юрий Бойко) разделят между собой 30 процентов электората на выборах 2019 года

Поэтому лидеры ахметовского крыла в "Опоблоке" публично выразили сдержанный оптимизм по поводу возможного объединения "бело-голубых". Но при этом активизировали подготовку к кампании собственного кандидата на президентских выборах – сопредседателя фракции "Оппозиционного блока" в Верховной Раде Александра Вилкула. Его частое появление в телеэфирах и увеличившееся количество биг-бордов с ним в регионах, которые бывшие "регионалы" считают своей вотчиной, недвусмысленно дают понять потенциальным партнерам по возможному объединению, на кого может сделать ставку Ахметов.

Вилкул претендует на роль такого себе "Гриценко для юго-востока"

Такая позиция его группы достаточно рациональна. Для них очевидно, что Юрий Бойко на президентских выборах "не взлетает". Нет надежды на то, что он сможет побороться хотя бы за почетное второе место. Значит, логично делать ставку на "свежую кровь", хорошенько встряхнув электорат бывшей Партии регионов и мобилизовав его для получения максимального результата. Вполне подходящий для этого кандидат имеется. Александр Вилкул, судя по его амбициям, вырос из тесного костюма "второго номера" в "Оппоблоке", и готов пойти на повышение. Или же стать во главе собственного политического проекта, если его амбиции в родной партии не будут удовлетворены. Вилкул претендует на роль такого себе "Гриценко для юго-востока" – более молодой, напористый и агрессивный в риторике, чем все остальные "союзники" на оппозиционном фланге. К тому же – не опасающийся встреч с людьми на местах, дебатов в прямых эфирах с политическими оппонентами.

Согласится ли с кандидатурой Вилкула группа Фирташа-Левочкина? Пока что "газовики" категорически требуют поддержать именно их выдвиженца на президентских выборах, и не намерены уступать "партнерам". По информации главного редактора "Левого берега" Сони Кошкиной, союз "газовиков" и Медведчука освящен Банковой. А поэтому лепить нужную власти конфигурацию "бело-голубого" поля могут и с применением в том числе административных методов. Не потому ли в конце сентября в парламенте оперативно появилось повторное представление на снятие неприкосновенности с Вилкула по делам почти десятилетней давности? Тяжело не заметить, что заявления об объединении "Оппоблока" и "За життя" появились синхронно с повторным представлением на снятие депутатской неприкосновенности с Александра Вилкула со стороны генеральной прокуратуры. Совпадение? Или всё-таки зачистка политического поля перед выборами с целью создать нужную власти конфигурацию на оппозиционном поле юго-востока, на котором, по мнению опять же власти, не должно быть никого, кроме Бойко?

Автор: vilkul.ua
  Трое кандидатов в президенты от бывших "регионалов" (слева направо: Александр Вилкул, Вадим Рабинович и Юрий Бойко) разделят между собой 30 процентов электората на выборах 2019 года
Трое кандидатов в президенты от бывших "регионалов" (слева направо: Александр Вилкул, Вадим Рабинович и Юрий Бойко) разделят между собой 30 процентов электората на выборах 2019 года

К тому же не стоит забывать и про несогласованность и разные цели позиций групп Ахметова и Фирташа. Всё это в сумме может привести к окончательному их разводу. К которому обе стороны готовились давно. Есть даже понимание, как делить совместно нажитое: "газовики", например, получают партийный бренд "Оппоблока", "металлурги" – большинство партийной сети.

На фоне процессов, происходящих в "Оппоблоке", случился раскол и в партии "За життя". Один из ее лидеров Евгений Мураев обвинил Вадима Рабиновича в продажности и заявил о создании новой политической партии – "Наши".

Злые языки говорят: конфликт между бывшими партнерами случился после того, как Рабинович якобы "забыл" поделиться выручкой от продажи партии Виктору Медведчуку. В СМИ фигурировала цифра $10 млн. Более чем весомый аргумент для ссоры.

Перспективы нового проекта Евгения Мураева пока достаточно туманны. С одной стороны, он потерял контроль над телеканалом "Newsone" и его уход из "телевизора" (единственное место, кроме "Фейсбука", откуда политик общался с потенциальными избирателями) свидетельствует об отсутствии у него президентских амбиций. С другой стороны, ближе к парламентским выборам 2019 года ситуация может поменяться и проект Мураева теоретически может составить конкуренцию как "Оппоблоку", так и "За життя". Если просуществует до того времени.

Автор: divannaya-sotnya.com
  Трое кандидатов в президенты от бывших "регионалов" (слева направо: Александр Вилкул, Вадим Рабинович и Юрий Бойко) разделят между собой 30 процентов электората на выборах 2019 года
Трое кандидатов в президенты от бывших "регионалов" (слева направо: Александр Вилкул, Вадим Рабинович и Юрий Бойко) разделят между собой 30 процентов электората на выборах 2019 года

Как видим, к старту избирательной кампании "бело-голубые" подошли сразу с тремя кандидатами вместо одного – Вилкулом, Бойко и Рабиновичем. Они и разделят между собой приблизительно 30% электората, о которых говорил цитируемый в начале текста Нестор Шуфрич. В какой пропорции – это и есть основной вопрос. Бойко и Рабинович на двоих откусывают максимум 15% этого пирога.

От 15 до 20% условно бывших избирателей Партии регионов не вполне удовлетворены существующим предложением

От 15 до 20% условно бывших избирателей Партии регионов, судя по всему, не вполне удовлетворены существующим предложением в лице лидеров "Оппозиционного блока" и "За життя". Попытаются ли побороться за эти неосвоенные проценты "металлурги" с помощью нового проекта Вилкула, или нынешний сопредседатель "Оппоблока" решит пойти в самостоятельное плавание – покажут ближайшие недели.

Будем наблюдать.

Автор: Виктор ПОНОМАРЕНКО
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