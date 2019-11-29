"Бей жидов" может стать нормой" - Смаглюк о "подавлении свободы слова"

"Между свободой слова и угрозами расправы в адрес президента есть большая разница", - депутат. ФОТО: Facebook-страница Ольги Василевской-Смаглюк

Народный депутат от "Слуги народа", экс-журналистка Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что ее слова о "подавлении свободы слова" в Украине вырвали из контекста. Она хотели осудить угрозы президенту и призывать людей к самоцензуре.

Об этом она сообщила в Facebook.

"Я осуждаю высказывания, которые к этому призывают и обращаю внимание на целесообразность самоцензуры у людей, у которых есть склонность мыслей об убийствах и уничтожения. Отсюда и последняя фраза об ограничении именно такой свободы слова. И еще раз подчеркну: между свободой слова и угрозами расправы в адрес президента есть большая разница. Именно эту мысль я хотела донести зрителям".

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Если называть слова Софии Федины с "Европейской солидарности" и волонтера Маруси Зверобой в адрес Владимира Зеленского оскорблением чести и достоинства, как это назвал другой депутат от ЕС Ахтем Чийгоз в общем эфире, то:

"Скоро для нас может стать нормой "бей жидов", или призывы к преследованию секс-меньшинств. Тогда и газ и печи и убийства станут повторением ошибок, которые предшествовали трагедии Холокоста. А я боюсь этого генетически".

28 ноября Ольга Василевская-Смаглюк в эфире канала "Настоящее время" призвала ограничить свободу слова из уважения к институту президентства. 26 октября на видео в Facebook нардеп София Федина говорила с волонтеркой Марусей Зверобой и заявила: "Товарищ президент, такое впечатление, думает, что он бессмертен. Там ненароком может взорваться граната. А знаешь, там обстрелы бывают случайные". Такая реплика прозвучала в контексте поездки Владимира Зеленского в зону разведения сил - Золотое Луганской области. 26 ноября Государственное бюро расследований направило в Генеральную прокуратуру Украины проект подозрения народной депутату от "Европейской солидарности" Софии Федине и волонтерке Маруси Зверобой. 28 ноября сотрудники ГБР пришли с обыском в квартиру волонтеры Маруси Зверобой.