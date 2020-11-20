Беглого депутата от бывшей "Партии регионов" поймали с контрабандой

Маркова задержали за контрабанду. Фото: Думская

Бывший депутат Одесского горсовета от Партии регионов Олег Марков, сбежавший в Россию, попался на контрабанде артефактов раннего железного века – скифского золота.

Марков ввез скифское золото поездом в Россию, где попытался продать, сообщает "Московский комсомолец".

"Сделка была намечена в отделении банка на территории "Москвы-Сити". Там же экс-депутата и задержали сотрудники управления ФСБ по Москве и Московской области", – говорится в сообщении.

Среди изъятых у Маркова предметов старины – амфора, ожерелье, медальон с изображениями античных героев, золотые пластины в виде изображения оленя и льва. По некоторым данным, речь идет об уникальных экспонатах ценой в сотни тысяч евро.

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Скифы — древний кочевой ираноязычныйнарод, существовавший в VIII в. до н. э. — IV в. н. э. Скифы не имели письменности, из их скифского языка известны всего несколько слов. Часть скифов обитала в степной зоне Северного Причерноморья от Дуная до Дона, именуемой в древнегреческих источниках Скифией.