"Батькивщина" выступает за проведение инаугурации Зеленского 19 мая

 
Ексклюзивы
1/5
С возвращением Коломойского государственная политика станет коммерческой - Гай
С возвращением Коломойского государственная политика станет коммерческой - Гай
1 Просмотров: 2493
Объяснили, почему в Украине низкий уровень качества жизни
Объяснили, почему в Украине низкий уровень качества жизни
2 Просмотров: 1872
Зеленскому не нужны досрочные выборы
Зеленскому не нужны досрочные выборы
8 Просмотров: 4601
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
Просмотров: 1125
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Просмотров: 2952
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
1 Просмотров: 3438
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
1 Просмотров: 5733
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Просмотров: 1944
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
2 Просмотров: 2151
Украина и Беларусь начали совместно действовать против России - эксперт
Украина и Беларусь начали совместно действовать против России - эксперт
Просмотров: 3375
Фото
Все фото
5
5
3
4
8
&quot;Нет никакой российской агрессии, идет гражданская война&quot;: активист показал &quot;бессмертный полк&quot; в Киеве
"Нет никакой российской агрессии, идет гражданская война": активист показал "бессмертный полк" в Киеве
Ветеран АТО пикантно потроллил &quot;бессмертный полк&quot; в столице
Ветеран АТО пикантно потроллил "бессмертный полк" в столице
&quot;Давайте не терять время&quot; - еврокомиссар Хан встретился с Зеленским
"Давайте не терять время" - еврокомиссар Хан встретился с Зеленским
Зеленский поговорил с Шевчуком о российской агрессии
Зеленский поговорил с Шевчуком о российской агрессии
Шуфрич похвастался поездкой в оккупированный Крым
Шуфрич похвастался поездкой в оккупированный Крым
Видео
Все видео
Миллион просмотров для роспуска Рады: у Зеленского запустили видеопетицию
Миллион просмотров для роспуска Рады: у Зеленского запустили видеопетицию
В Харькове люди вышли на улицу против сноса волонтерской палатки
В Харькове люди вышли на улицу против сноса волонтерской палатки
"Думайте об Украине и голосуйте" – Зеленский обратился к депутатам
"Думайте об Украине и голосуйте" – Зеленский обратился к депутатам
Зеленского подловили возле родительского дома
Зеленского подловили возле родительского дома
"Возьму за горло и не отпущу" – Кива в прямом эфире налетел на Барну
"Возьму за горло и не отпущу" – Кива в прямом эфире налетел на Барну
Интервью
1/5
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
1 Просмотров: 864
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
6 Просмотров: 3258
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
Просмотров: 1368
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
Просмотров: 1440
"Власть засекретила истинные причины аварии на ЧАЭС" — ликвидатор
"Власть засекретила истинные причины аварии на ЧАЭС" — ликвидатор
Просмотров: 3357
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
08 мая 2019
Просмотров: 1071
Скельце окулярів
Недавно трапилась пригода, зовсім маленька й коротка, а от досі не забувається, вертається в пам'яті. А сталося воно ось як. Бачу — йдуть ...
понедельник, 13 мая 2019 07:24

"Батькивщина" выступает за проведение инаугурации Зеленского 19 мая

  Комментировать
&quot;Батькивщина&quot; выступает за проведение инаугурации Зеленского 19 мая
Фото: из открытых источников

ВО "Батькивщина" выступает за скорейшую инаугурацию новоизбранного президента Владимира Зеленского.

Об этом заявил заместитель председателя фракции этой партии в Верховной Раде Сергей Соболев, сообщает "УНН".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Международные партнеры могут не успеть на инаугурацию Зеленского

"Я думаю, чем быстрее президент приступит к исполнению своих полномочий, тем стабильнее будет ситуация в стране и наружу. Мы поддерживаем ту дату, которая является скорее, 19, значит будет 19", - рассказал Соболев.

Лидер "Самопомочі" Андрей Садовый заявил, что народные депутаты из фракции его партии поддерживают назначение инаугурации новоизбранного президента на 19 мая. По его словам, этот вопрос обсуждался депутатами фракции и все поддержали ее назначение на ту дату, которую Зеленский сам предложил.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Батькивщина" выступает за проведение инаугурации Зеленского 19 мая». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
мая

Первый в мире самолет одобрил император

Самое читаемое
Какой маникюр вышел из моды - 5 антитрендов
Какой маникюр вышел из моды - 5 антитрендов
7
 Просмотров: 23590
Свадьба Насти Каменских и Потапа: дружкой станет его экс-супруга
Свадьба Насти Каменских и Потапа: дружкой станет его экс-супруга Просмотров: 22808
Шотландский клуб презентовал форму на обнаженных девушках
Шотландский клуб презентовал форму на обнаженных девушках
8
 Просмотров: 20817
2-летняя девочка несколько дней сидела возле мертвых родителей
2-летняя девочка несколько дней сидела возле мертвых родителей
 Просмотров: 14049
У Зеленского предложили отобрать у Коломойского телеканал &quot;1+1&quot;
У Зеленского предложили отобрать у Коломойского телеканал "1+1" 1 Просмотров: 9558
Политика
В Литве прошли президентские выборы
В Литве прошли президентские выборы Просмотров: 4041
Госсекретарь США полетел в Москву обсудить "агрессивные действия"
Госсекретарь США полетел в Москву обсудить "агрессивные действия" Просмотров: 495
Бывший командующий ООС Сергей Наев: на освобождение Донбасса нужно меньше суток
Бывший командующий ООС Сергей Наев: на освобождение Донбасса нужно меньше суток 1 Просмотров: 2088
СМИ: Партнер Игоря Коломойского Геннадий Боголюбов прилетел в Украину
СМИ: Партнер Игоря Коломойского Геннадий Боголюбов прилетел в Украину Просмотров: 261
Советник Зеленского Апаршин заявил, что от "минского формата" отказываться не будут
Советник Зеленского Апаршин заявил, что от "минского формата" отказываться не будут Просмотров: 135
Больше всего комментируют
16
Российский оккупант глушит украинское радио в Крыму
10
Садовый хочет идти в премьер-министры
5
Миллион просмотров для роспуска Рады: у Зеленского запустили видеопетицию
5
Порошенко наградил скандального "регионала"
5
В Крыму произойдет масштабное отключение электричества
Голосов: 37040
Голосование Почему я не буду голосовать за Петра Порошенко на президентских выборах в 2019 году?
  • Он не оправдал моих ожиданий
  • Я за него и на предыдущих выборах не голосовал
  • Есть более достойные кандидаты
  • У него есть возможность убедить меня в обратном
  • Украине нужен президент нового качества
  • Буду голосовать за Порошенко
  • Еще не определился с кандидатом
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua