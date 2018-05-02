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среда, 02 мая 2018 19:41

"Батькивщина" победила на выборах в общинах с результатом 35,4%

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  "Батькивщина" получила убедительную победу на выборах lj территориальных общин. Фото: Buknews
"Батькивщина" получила убедительную победу на выборах lj территориальных общин. Фото: Buknews

"Батькивщина" одержала победу на местных выборах в объединенных территориальных общинах, которые состоялись 29 апреля, с результатом 35,4%.

Об этом лидер партии Юлия Тимошенко заявила на пресс-конференции в понедельник, 30 апреля, объявляя результаты подсчета голосов по протоколам с участков.

Согласно результатам, "Батькивщина" с большим отрывом опережает другие партии по количеству депутатов, избранных от партий.

 

В региональном разрезе результаты выборов свидетельствуют, что "Батькивщина" победила в 11 областях Украины с 17, где проводились выборы. Ближайший конкурент - президентская БПП "Солидарность" - только в трех.

 

Результаты выборов в ОТО, которые являются последними крупными местными выборами перед президентскими и парламентскими в 2019 году, по мнению Тимошенко, является правдивой социологией.

"Выборы в ОТО - это самая правдивая социология. Вы знаете, сколько манипуляций допускает социология. Но то, что сейчас реальные выборы показали "Батькивщине" 35,4 процента - говорит о реальных симпатии людей, о реальном сплочении людей вокруг нашей команды, которая может и мир в стране вернуть, и экономику поднять, и веру людям в себя вернуть и снова всем нам стать счастливыми ", - заявила лидер "Батькивщины".

 

Юлия Тимошенко поблагодарила избирателей за поддержку "Батькивщины" и кандидатам, которые, несмотря на давление, админресурс и репрессии, смогли победить.

"Несмотря на все, мы показали, что мафию во главе с высшими должностными лицами государства, коррумпированные и аморальные, возможно побеждать с большим преимуществом. В этих общинах мы просто доказали, что старую систему можно разрушить. И на этот раз мы с вами вопреки объединению кланов, давлению и безнравственности победим и демонтируем старую систему. Мы введем с вами новый курс Украины, который даст новые возможности и стране, и каждому человеку", - заявила Юлия Тимошенко.

"Убедительный результат "Батькивщины" снова очевиден. Это - свидетельство того, что в глазах все большего числа граждан только Тимошенко вполне может вернуть в Украину мир, возродить экономику и навести порядок в стране ", - отметил политэксперт Константин Матвиенко в Facebook.

Напомним, в воскресенье, 29 апреля, в 40 объединенных территориальных общинах в 17 областях Украины состоялись первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов ОТО и соответствующих сельских, поселковых, городских голов.

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