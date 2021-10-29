Бассейн, который перед выборами инспектировал Зеленский, оказался недостроенным

Бассейн в городе Золотоноша Черкасской области, который осматривал президент Владимир Зеленский вместе с кандидатом в народные депутаты от "Слуги народа" Виталием Войцеховским, оказался недостроенным.
Об этом сообщают "Наші гроші"
На сайте президента 20 октября сообщали, что новый крытый бассейн в гимназии построили в рамках программы "Большое строительство".
Через два дня Департамент капитального строительства Черкасской ОГА объявил о намерении заключить соглашение с фирмой "Архстрой фасад" на дополнительные работы по сооружению бассейна в Золотоноше стоимостью 5,6 млн. грн.
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Бассейн строят уже более пяти лет. В 2015-м право на его возведение получило предприятие "БК "Семат", освоившее 8,5 млн.
Летом этого года провели тендер стоимостью еще более 12,5 млн грн, который выиграла "Архстрой фасад".
С учетом дополнительных работ общая стоимость строительства может составить более 25 млн грн, что в два с половиной раза больше предварительной сметы, пишут журналисты.
Президент Зеленский инспектировал бассейн вместе с кандидатом в народные депутаты и председателем Черкасской ОГА Александром Скичко перед выборами, которые должны состояться в 197 округе в это воскресенье, 31 октября.
Новый культурный центр "Шевченко HUB" в Каневе Черкасской области, который президент с женой открывали на прошлой неделе, не работает, сообщил бывший нардеп Борислав Береза.
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