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Башня как в Венеции, Лобода из Москвы, олигархи и Кличко: подсанкционный Фукс помпезно отгулял юбилей

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Башня как в Венеции, Лобода из Москвы, олигархи и Кличко: подсанкционный Фукс помпезно отгулял юбилей
Под Киевом для празднований обустроили территорию в стиле Венеции.

Находящийся под санкциями СНБО Павел Фукс отгулял свой юбилей в компании чиновников и олигархов.

Об этом рассказал журналист "Українська правда" Михаил Ткач.

26 октября в поселке Козин под Киевом на территории гольф-клуба начали готовиться к празднованиям. Территорию обустроили в стиле Дворца дожей, моста и башни в Венеции.

На гуляния чартером из Москвы привезли певицу Светлану Лободу.

Из французской Ниццы прилетел бывший нардеп, олигарх Виталий Хомутынник.

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Празднование прошло 27 октября. Его провели в стиле карнавала. Приехал кортеж, которым пользуется мэр Киева Виталий Кличко, следом – кортеж Фукса. В небе над гольф клубом – карнавальные маски, превращающиеся в инициалы юбиляра – буквы П и Ф.

На праздновании были брат мэра Киева Владимир Кличко, Хомутынник, олигарх Игорь Коломойский, бывший глава Нацполиции Сергей Князев.

Гостей развлекал кроме Лободы российский артист Артур Пирожков. Празднование длилось до 3-ей ночи. Был салют.

Санкции против Дмитрия Фирташа и Павла Фукса СНБО ввели 18 июня.

Санкции против Фирташа приняли из-за поставок сырья для военных предприятий РФ. Против Фукса - из-за незаконного получения лицензий на добычу полезных ископаемых в Украине.

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