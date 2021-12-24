Банковая намерена поставить Микитася "смотрящим" за Черниговской областью от власти - Романенко прокомментировал обыски в Чернигове

Автор: Офис Президента Украины

Массовые обыски в Чернигове связаны с тем, что Банковая недовольна самостоятельным Атрошенко и хочет поставить "смотрящим" за областью Микитася. Об этом в Facebook написал политический эксперт Юрий Романенко.

"У мэра Чернигова Владислава Атрошенко проблемы - коммунальные предприятия подвергаются обыскам правоохранительными органами. Как он вчера написал, 55 обысков провели ироды у его коммунальщиков. Как мы понимаем, если обыски начинаются, то это кому-то нужно. А нужно Офису президента, который недоволен Атрошенко", - сообщил эксперт.

Романенко отметил, что в Офисе президента намерены выставить на 206 округ скандально известного застройщика Микитася.

"Звонкой пощечиной могут быть результаты довыборов по 206 округу в Черниговской области. За округ хотят драться все, включая ОП. Потому что это по поводу обозначения перспектив. По слухам, Офис президента планирует кинуть на округ скандально известного киевского застройщика Максима Микитася. Который в случае победы должен стать "смотрящим" за Черниговской областью от СН", - подытожил политический эксперт.