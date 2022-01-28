Банковая давит: Ирина Геращенко сообщила о препятствовании активистам возле Апелляционного суда Киева

 
Ексклюзивы
1/5
Дешевый глинтвейн и альтернатива Буковелю: возле Львова открыли лыжный курорт
Дешевый глинтвейн и альтернатива Буковелю: возле Львова открыли лыжный курорт
Просмотров: 4158
"Никаких уступок не было" – какие выводы нормандских переговоров для Украины
"Никаких уступок не было" – какие выводы нормандских переговоров для Украины
Просмотров: 630
"Заболеваемость Covid-19 будет расти": прогноз инфекциониста
"Заболеваемость Covid-19 будет расти": прогноз инфекциониста
Просмотров: 396
"Поняла, что происходит у современных подростков за закрытыми дверями": почему зрителей поразила картина "Стоп-Земля" и в чем ее уникальность
"Поняла, что происходит у современных подростков за закрытыми дверями": почему зрителей поразила картина "Стоп-Земля" и в чем ее уникальность
Просмотров: 891
"Внешность обманчива: она хорошая, но может укусить" - как спасают выброшенных людьми животных в гигантском приюте
"Внешность обманчива: она хорошая, но может укусить" - как спасают выброшенных людьми животных в гигантском приюте
Просмотров: 2718
"Россия снова хочет впихнуть ОРДЛО в тело Украины" - эксперт
"Россия снова хочет впихнуть ОРДЛО в тело Украины" - эксперт
Просмотров: 1116
"Пластинку украинской певицы хотели купить за пять тысяч долларов": коллекционер винила рассказал о фестивале Kyiv Vinyl Music Fair
"Пластинку украинской певицы хотели купить за пять тысяч долларов": коллекционер винила рассказал о фестивале Kyiv Vinyl Music Fair
Просмотров: 1008
Арахамия готов идти в военкомат, Радуцкий – в терробороне: как в Раде готовятся к вероятному наступлению России
Арахамия готов идти в военкомат, Радуцкий – в терробороне: как в Раде готовятся к вероятному наступлению России
Просмотров: 1278
"Путин из детства в петербургских подворотнях вынес – бить надо первым. И убегать" – историк
"Путин из детства в петербургских подворотнях вынес – бить надо первым. И убегать" – историк
Просмотров: 2466
Даже в худшие годы Украину не превратили в федеральный округ – историк
Даже в худшие годы Украину не превратили в федеральный округ – историк
Просмотров: 1431
Фото
Все фото
3
3
5
30
5
ГБР пришло с обыском к &quot;слуге&quot; из группы Разумкова
ГБР пришло с обыском к "слуге" из группы Разумкова
Депутат из ОПЗЖ повесил на себя российский триколор
Депутат из ОПЗЖ повесил на себя российский триколор
Под Офисом президента обнажилась активистка Femen: пришла с ребенком
Под Офисом президента обнажилась активистка Femen: пришла с ребенком
Facebook стал сине-желтым - в сети распространяется масштабный флешмоб
Facebook стал сине-желтым - в сети распространяется масштабный флешмоб
ФОПы опять вышли на протест: что происходит под Верховной Радой
ФОПы опять вышли на протест: что происходит под Верховной Радой
Видео
Все видео
Конец эпохи бедности: директор ДБР катается на Toyota за почти 2 млн грн из карманов украинцев
Конец эпохи бедности: директор ДБР катается на Toyota за почти 2 млн грн из карманов украинцев
"Слуга" Пушкаренко гоняет на Toyota Land Cruiser по 150-190 км/ч
"Слуга" Пушкаренко гоняет на Toyota Land Cruiser по 150-190 км/ч
Нардепа от ОПЗЖ поймали на "интересном" занятии в Раде
Нардепа от ОПЗЖ поймали на "интересном" занятии в Раде
Депутат из ОПЗЖ не ответил на вопрос о Крыме
Депутат из ОПЗЖ не ответил на вопрос о Крыме
После дебоша в горсовете нардеп Дмитрук уходит от Разумкова
После дебоша в горсовете нардеп Дмитрук уходит от Разумкова
Интервью
1/5
"Россияне смогут войти в Украину, но выйти уже нет. Разве "грузом 200" - Владимир Огрызко
"Россияне смогут войти в Украину, но выйти уже нет. Разве "грузом 200" - Владимир Огрызко
Просмотров: 3870
"Если восстановите аптечку, купите набор сухпайков - это снизит панику" - психолог
"Если восстановите аптечку, купите набор сухпайков - это снизит панику" - психолог
Просмотров: 1503
"Хочу быть мэром Киева": Роман Грищук об амбициях, работе и семье
"Хочу быть мэром Киева": Роман Грищук об амбициях, работе и семье
1 Просмотров: 1548
Перспективы Лунина, потенциальные трансферы Бущана и Ризныка: эксперт оценил украинских голкиперов
Перспективы Лунина, потенциальные трансферы Бущана и Ризныка: эксперт оценил украинских голкиперов
Просмотров: 810
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Просмотров: 6408
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
27 января 2022
Просмотров: 180
Комірчинка
Колись давно я працював при театрі. А це таке місце, що воно, так само, як і редакції ЗМІ, притягує до себе із зовнішнього світу особливий контингент ...
пятница, 28 января 2022 09:40

Банковая давит: Ирина Геращенко сообщила о препятствовании активистам возле Апелляционного суда Киева

  Комментировать
 

Сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко сообщила, что власть оказывает давление на следствие по делу против Порошенко и препятствует проведению мирной акции возле Апелляционного суда Киева.

"Сегодня в Киевском апелляционном суде рассматривают апелляцию по мере пресечения лидеру оппозиции Петру Порошенко. Накануне, как пишут СМИ, фракция СН вызвала на ковер Генпрокурор Ирину Венедиктову, чтобы заслушать ее по этому резонансному, на самом деле, политически мотивированному делу. Мы рассматриваем все эти публичные маневры как нескрываемое давление на следствие с требованием желаемого для Банковой результата, желающего ареста Порошенко. Других проблем у инфантилов нет", – говорит Геращенко.

"Европейская Солидарность" согласно закону еще 26 января подала в КГГА все необходимые заявки на проведение мирной акции, провела всю соответствующую работу с полицией диалога, проинформировала о заявленном количестве участников акции, пообщалась с полицией, которая со вчерашнего дня наярировала нам в штаб", – отметила Ирина Геращенко.

"Сегодня утром наших депутатов и сторонников встретили границы полиции, перекрыты входы в суд, КамАЗы с Нацгвардией в полной амуниции, с оружием и автозаки. Наша машина с озвучкой заблокирована, людей не пускают на ранее согласованное место проведения акции", – сообщает депутат.

"В очередной раз публично обращаемся к руководству Нацполиции и МВД с требованием не повторять ошибок, в том числе, 19 января 2022 года, когда силовики набросились на палатки с чаем. И если бы не мудрость наших поклонников, это могло бы перерасти в провокацию и драку. Требуем от власти соблюдения законности, в том числе права украинцев на протест и на мирные собрания", – пишет Ирина Геращенко.

"А властям следует сосредоточиться на противодействии Путину, а не ужасающие оппозиции и Порошенко", – убеждена сопредседатель фракции.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Банковая давит: Ирина Геращенко сообщила о препятствовании активистам возле Апелляционного суда Киева». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
января

Дали иммунитет: украинскую летчицу включили в состав ПАСЕ

Самое читаемое
Вдруг война: ТОП-5 мессенджеров, работающих без интернета
Вдруг война: ТОП-5 мессенджеров, работающих без интернета Просмотров: 15004
Над днепровским стрелком издевались в воинской части - депутат
Над днепровским стрелком издевались в воинской части - депутат 2 Просмотров: 13266
Кровавая стрельба в воинской части: что известно о подозреваемом, погибших и раненых
Кровавая стрельба в воинской части: что известно о подозреваемом, погибших и раненых
3
 Просмотров: 12645
В страстных объятиях: Стужук показала отдых с таинственным любимым в Риге
В страстных объятиях: Стужук показала отдых с таинственным любимым в Риге
11
 Просмотров: 10827
Определили аэродромы в Беларуси, куда РФ перебрасывает войска
Определили аэродромы в Беларуси, куда РФ перебрасывает войска Просмотров: 7785
Политика
Резников рассказал о ситуации с российским врагом у границ
Резников рассказал о ситуации с российским врагом у границ Просмотров: 18
ГБР пришло с обыском к "слуге" из группы Разумкова
ГБР пришло с обыском к "слуге" из группы Разумкова
3
 Просмотров: 324
Кравчук заявил о "больной голове" в России
Кравчук заявил о "больной голове" в России Просмотров: 621
В Белом доме сообщили подробности разговора Байдена и Зеленского
В Белом доме сообщили подробности разговора Байдена и Зеленского Просмотров: 1080
Конец эпохи бедности: директор ДБР катается на Toyota за почти 2 млн грн из карманов украинцев
Конец эпохи бедности: директор ДБР катается на Toyota за почти 2 млн грн из карманов украинцев
 Просмотров: 2565
Больше всего комментируют
5
Ожидаем прекращения войны и деэскалации у наших границ – Ермак о выводах нормадских переговоров
4
ФОПы опять вышли на протест: что происходит под Верховной Радой
2
Над днепровским стрелком издевались в воинской части - депутат
1
После дебоша в горсовете нардеп Дмитрук уходит от Разумкова
1
Украинцы все меньше доверяют Зеленскому - опрос
Голосов: 938
Голосование Посадят ли Петра Порошенко по обвинению в государственной измене?
Просмотреть