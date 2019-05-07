Балога предложил новую дату инаугурации президента

Автор: facebook.com Балога предложил провести инаугурацию 19 мая

Народный депутат Украины Виктор Балога зарегистрировал в Верховной Раде проект постановления о проведении торжественного заседания парламента, посвященного принесению присяги новоизбранным президентом Владимиром Зеленским. Об этом он написал в Facebook.

Балога предложил провести инаугурацию 19 мая.

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"Это моя личная инициатива. Моя мотивация проста - если новая команда хочет как можно раньше приступить к работе, то в этом нет ничего плохого. Даже если Зеленский хочет это сделать, чтобы иметь время на роспуск парламента, то лично я этого не боюсь ", - сказал депутат.

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко рассказал, что у него хорошие отношения с народным депутатом, главой Секретариата президента в 2006-2009 годах Виктором Балогой.