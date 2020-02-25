Баканов, привет. Показали СБУшника на "Тойоте" с российскими вертолетами и квартирой в элитном столичном новострое

Новый глава СБУ в Николаевской области Виталий Герсак имеет ценную недвижимость, много земли и элитный автопарк.

Об этом сообщают журналисты Bihus.info

В СБУшника СМИ обнаружили минимум четыре авто стоимостью более $270 тыс, две квартиры за $400 тыс, землю примерно за $200 тыс.

"Жемчужина" коллекции Герсака - "Тойота Тундра", тюнингованные инициалами СБУшника и рисунками российских вертолетов K-50 .

Герсак всю жизнь работает в правоохранительных органах. Карьеру начал в МВД - обычным оперативником на Винничине. Затем был столичный УБОП, Служба внешней разведки, и в конце концов СБУ, а именно - Департамент внутренней безопасности. С сентября прошлого года возглавляет СБУ в Николаевской области.

Семья служащего продолжает жить в Киеве, в новостройке бизнес-класса ЖК "Французский квартал-2". Тут жена СБУшника Юлия летом 2018 приобрела сразу две квартиры и два паркоместа. В общем это - около $400 тыс.

Кроме этого жена владеет земельным участком в полгектара под Киевом, в селе Мархаливка. Здесь уже началось строительство дома. Рыночная стоимость сотки земли там - $ 5 тыс. То есть, за землю жена СБУшника должна выложить под $200 тыс, предполагают журналисты.

У Юлии Герсак есть собственный салон красоты, она также ранее была совладелицей нескольких фирм. Однако за последние 10 лет масштабных дивидендов от бизнеса женщина, по данным программы, не получала.

На жену зарегистрирована "Тойота Кэмри", цена которой стартует от $ 27 тыс. Однако, по наблюдениям журналистов, по городу Юлия передвигается на БМВ Х6 (от $60 тыс.) Машина оформлена на ее мать.

Также журналисты выяснили, что у матери СБУшника две квартиры в Винницкой новостройке и около гектара земли под Гайсином для застройки. Также на нее оформлены "Лексус" ($80 тыс.) и "Тойота Тундра". Последняя имеет тюнинг, персонализированный под Герсака - салон, решетка бампера и даже индивидуальные номера машины промаркированы буквами GVA, что соответствует инициалам Герсака Виталия Анатольевича.

Происхождение имущества и автомобилей Раиса Герсак объяснила так: у нее есть человек, который финансирует ее и ее семью. Имя человека женщина не назвала.

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Ранее руководство СБУ заявляло о самой масштабной реформе ведомства. Председатель СБУ Иван Баканов назвал приоритетом приближения службы до лучших моделей спецслужб государств-членов ЕС и НАТО. Особенно в условиях агрессии со стороны Российской Федерации.