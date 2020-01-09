Баканов и Богдан не пришли на совещание по катастрофе самолета

Президент Владимир Зеленский через 18 часов после авиакатастрофы украинского самолета Boeing сумел добраться на службу из Омана. В то же время его подчиненные посмели отсутствовать на совещании и не вернулись с отдыха.

Таким наблюдением в Facebook поделился журналист Юрий Бутусов.

"Сегодня президент экстренно вернулся в Украину и в 3:27 начал совещание по одному из самых острых кризисов – катастрофе "Боинга" в Тегеране.

Смотрю на фото и удивляюсь – на совещании отсутствует глава комитета по разведке при президенте Андрей Богдан, который также является и главой Офиса президента, курирующий действия силовых и правоохранительных органов, и отсутствует глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.

То есть ключевые люди в этой ситуации. Президент через 18 часов после катастрофы сумел добраться на службу из Омана, а его подчиненные посмели отсутствовать на совещании и не вернулись с отдыха. Удивительные отношения и порядки в команде президента. Его ближайшие подчиненные, которые отвечают за безопасность, могут даже в такой момент отсутствовать на рабочем месте", – написал журналист.

Богдана и Баканова на ночном совещании не было.

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Председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов отдыхает на французском горнолыжном курорте Куршевель. Фото опубликовал журналист Михаил Ткач.