Байден и Макрон договорились проверить, отвела ли РФ войска от украинской границы

Президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор.
Лидеры договорились проверить заявления России об отводе своих войск от границ Украины, сообщает AFP News.
Беседа Байдена и Макрона продолжалась около часа. Президенты подчеркнули важность сохранения координации действий в отношении России на фоне существующих угроз безопасности.
Президенты пришли к соглашению о необходимости проверить утверждения России о том, что она начинает отводить свои войска от границ с Украиной.
Деэскалации у границ сейчас нет, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
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