Байден и Макрон договорились проверить, отвела ли РФ войска от украинской границы

Макрон и Байден проверят деэскалацию у украинской границы. Фото: Reuters

Президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор.

Лидеры договорились проверить заявления России об отводе своих войск от границ Украины, сообщает AFP News.

Беседа Байдена и Макрона продолжалась около часа. Президенты подчеркнули важность сохранения координации действий в отношении России на фоне существующих угроз безопасности.

Президенты пришли к соглашению о необходимости проверить утверждения России о том, что она начинает отводить свои войска от границ с Украиной.

Деэскалации у границ сейчас нет, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.