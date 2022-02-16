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среда, 16 февраля 2022 02:40

Спецтема: Враг возле украинской границы

Байден и Макрон договорились проверить, отвела ли РФ войска от украинской границы

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Байден и Макрон договорились проверить, отвела ли РФ войска от украинской границы
Макрон и Байден проверят деэскалацию у украинской границы. Фото: Reuters

Президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор.

Лидеры договорились проверить заявления России об отводе своих войск от границ Украины, сообщает AFP News.

Беседа Байдена и Макрона продолжалась около часа. Президенты подчеркнули важность сохранения координации действий в отношении России на фоне существующих угроз безопасности.

Президенты пришли к соглашению о необходимости проверить утверждения России о том, что она начинает отводить свои войска от границ с Украиной.

Деэскалации у границ сейчас нет, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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