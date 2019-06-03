Автор ролика об "оккупации Буковины" заявил, что пошутил

Пользователь YouTube, который ранее опубликовал видео захвата Румынией территории Буковины в 2022 году, заявил, что показанное в ролике - шутка Фото: принтскрин youtube.com

Пользователь YouTube, который ранее опубликовал видео захвата Румынией территории Буковины в 2022 году, заявил, что показанное в ролике - шутка.

Пользователь 30192 опубликовал видео, в котором говорится: "Возражаю: это все шутка! Улыбнись так, будто завтрашних друзей нету!", пишет Лига. Новости.

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В ролике использовано изображение Матиоса.

В конце видео на экране появляется еще одна надпись: "Улыбнитесь, друзья. Оно того стоит".

2 июня Матиос заявил, что на 3 июня созывает совещание глав МИД, Генштаба ВСУ, ГУР, Службы внешней разведки и СБУ из-за провокационного видео о якобы захвате Румынией территории Буковины в 2022 году. Он сказал, что лично откроет уголовное производство по данному инциденту. Исполняющий обязанности главы СБУ Иван Баканов заявил, что тоже примет участие в совещании.