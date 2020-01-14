Авиакатастрофа в Иране: в СНБО сообщили "закрытые" версии сбивания самолета

В СНБО сообщили версии катастрофы самолета. Фото: РБК

В СНБО было сразу семь версий возможных причин авиакатастрофы украинского самолета в Иране. Из них три были "закрытыми" для общественности.

"Конспирологические" версии рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью "Цензор.НЕТ".

Была экзотическая версия, что кое-кто пытался помешать эвакуации в самолете сотрудников резидентуры США в Тегеране, которых могли вывозить по сценарию известной операции "Арго", – сказал Данилов.

Еще одной версией Украины было то, что путем сбивания самолета кто-то пытался помешать выезду ученых, причастных к ядерной или ракетной программы Ирана.

"Пытались отработать все основные версии, но с самого начала приоритетной считали ракетное поражение", – заявил Алексей Данилов.

Какие еще версии катастрофы приводило СНБО:

возможно поражение российской ракетой ЗРК "Тор";

столкновения с беспилотным летательным аппаратом или другим летательным объектом;

разрушения и взрыв двигателя по техническим причинам;

взрыв внутри самолета в результате террористического акта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Самолет Минобороны вернется из Ирана с телами погибших после всех процедур - секретарь СНБО

Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рейса PS 752 Тегеран – Киев разбился утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране. На борту находилось 167 пассажиров (среди них – 2 украинцев) и 9 членов экипажа (все украинцы). Большинство из пассажиров – граждане Ирана и Канады. 25 жертв авиакатастрофы – дети до 16 лет.