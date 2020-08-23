Авиакатастрофа самолета МАУ: Иран готов к переговорам с Украиной по компенсации

Иран готов нести ответственность за сбитый самолет МАУ. Фото: AFP

Иран готов к переговорам с Украиной о компенсации за сбитый самолет МАУ, следующий раунд запланирован на октябрь. Об этом заявил глава Авиационной организации Ирана Тураджи Зангане.

"Заместитель министра иностранных дел Мохсен Бахарванд провел встречи с Украиной в главе делегации, в составе с представителями различных секторов. Переговоры по вопросам, связанным с катастрофой украинского самолета, включая вопрос о компенсации, были ключевыми в этих переговорах. Следующая встреча запланирована на октябрь в Тегеране", – цитирует IRNA слова Зангане.

Он заверил, что Иран готов нести ответственность за сбитие самолета МАУ.

"Без сомнения то, что Иран принял на себя ответственность за эту ошибку, поэтому он полностью готов к переговорам о компенсации", – заявил Зангане.



Самолет МАУ разбился под Тегераном 8 января 2020 года, погибли все 176 человек, находившиеся на борту. Сначала Иран назвал причиной катастрофы техническую ошибку. Однако позднее под давлением мировой общественности признал, что борт был сбит ракетой иранских ПВО. Катастрофа стала крупнейшей по числу погибших за всю историю украинской авиации, первой в истории авиакомпании МАУ и вошла в число 50 крупнейших катастроф в истории авиации.