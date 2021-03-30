Авакову показали противогаз и фото убитого мальчика

 
Ексклюзивы
1/5
Украинцы едят импортную картошку
Украинцы едят импортную картошку
Просмотров: 288
Почему младших школьников надо переводить на дистанционное обучение - эксперт
Почему младших школьников надо переводить на дистанционное обучение - эксперт
Просмотров: 252
Заберите у них право голоса - реакция соцсетей на победу Аксенова
Заберите у них право голоса - реакция соцсетей на победу Аксенова
Просмотров: 756
Украинцы готовы платить за искусство - запустили приложение для продажи картин
Украинцы готовы платить за искусство - запустили приложение для продажи картин
Просмотров: 189
Можно ли допускать к обучению невакцинированных школьников - мнение эксперта
Можно ли допускать к обучению невакцинированных школьников - мнение эксперта
Просмотров: 225
Россия обречена быть украинским противником – Казарин
Россия обречена быть украинским противником – Казарин
Просмотров: 639
Как сделать детей более ответственными
Как сделать детей более ответственными
Просмотров: 135
Звонить в экстренные службы и оказывать медицинскую помощь: когда учить этому ребенка
Звонить в экстренные службы и оказывать медицинскую помощь: когда учить этому ребенка
Просмотров: 144
Экономист рассказал, как повысить прожиточный минимум в Украине
Экономист рассказал, как повысить прожиточный минимум в Украине
Просмотров: 531
"Внукова жена меня поедом ела. Сказала, что хочу бежать" - как выживает "бабдом" в глубинке
"Внукова жена меня поедом ела. Сказала, что хочу бежать" - как выживает "бабдом" в глубинке
Просмотров: 3483
Фото
Все фото
4
4
5
5
6
&quot;ЕС&quot; заявила о факте незаконной слежки за депутатом Киевсовета, генерал-лейтенантом СБУ Виктором Кононенко
"ЕС" заявила о факте незаконной слежки за депутатом Киевсовета, генерал-лейтенантом СБУ Виктором Кононенко
Карантин не для всех: полуобнаженные девушки развлекали чиновников на закрытой вечеринке
Карантин не для всех: полуобнаженные девушки развлекали чиновников на закрытой вечеринке
СБУ обыскала &quot;Украинский выбор&quot; Медведчука
СБУ обыскала "Украинский выбор" Медведчука
Борьба с коронавируса и реформа. Что обещал Степанов год назад
Борьба с коронавируса и реформа. Что обещал Степанов год назад
СБУ опубликовала новые доказательства по делу Семенченко и Шевченко
СБУ опубликовала новые доказательства по делу Семенченко и Шевченко
Видео
Все видео
Авакову показали противогаз и фото убитого мальчика
Авакову показали противогаз и фото убитого мальчика
Украина первая в мире приравняла электронный паспорт к обычному - что нужно знать
Украина первая в мире приравняла электронный паспорт к обычному - что нужно знать
Машину нардепа поймали на нарушении ПДД. Депутат начал обзываться
Машину нардепа поймали на нарушении ПДД. Депутат начал обзываться
Выборы в Раду: на Прикарпатье временно прекращался подсчет голосов
Выборы в Раду: на Прикарпатье временно прекращался подсчет голосов
Россия обречена быть украинским противником – Казарин
Россия обречена быть украинским противником – Казарин
Интервью
1/5
Украинцы едят импортную картошку
Украинцы едят импортную картошку
Просмотров: 288
Украинцы готовы платить за искусство - запустили приложение для продажи картин
Украинцы готовы платить за искусство - запустили приложение для продажи картин
Просмотров: 189
"Преступникам достаточно легко похитить такие автомобили" - юрист рассказал, какие модели исчезают чаще всего
"Преступникам достаточно легко похитить такие автомобили" - юрист рассказал, какие модели исчезают чаще всего
Просмотров: 1188
Россия обречена быть украинским противником – Казарин
Россия обречена быть украинским противником – Казарин
Просмотров: 639
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Просмотров: 459
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
30 марта 2021
Просмотров: 234
Хитра жінка
– Треба було думати раніше. Речі свої хочеш забрати? То лови, – кричить Оксана, дружина мого товариша Олексія. З балкона третього ...
вторник, 30 марта 2021 20:09

Авакову показали противогаз и фото убитого мальчика

  Комментировать

Министру внутренних дел Арсену Авакову в Верховной Раде показали противогаз и фото убитого 5-летнего Кирилла Тлявова.

Министр был на внеочередном заседании парламента, где рассматривался вопрос об осуждении акции протеста под Офисом президента.

"Как выглядит цинизм и лицемерие? Это когда в стране катастрофическая ситуация заболеваемости ковид. Когда в стране провал судебной реформы. Портновы и Вовки торжествуют, а президент Зеленский цементирует неприкосновенность мафии в мантиях. Это когда дыра в бюджете, а переговоры с МВФ сорвано. Когда седьмой год войны, а у них понимаете - двери.

Но все эти вопросы не стали причиной нашего внеочередного заседания. Причиной стали разрисованные двери", - сказал депутат от "Голос" Роман Лозинский.

В это время Аваков и его заместитель Антон Геращенко не слушали выступление, а смеялись с депутатами из группы "Партия "За будущее" Анной Скороход и Антоном Поляковым, которых в позапрошлом году выгнали из фракции "Слуга народа".

  Министр из заместителем даже не слушали депутатское выступление.
Министр из заместителем даже не слушали депутатское выступление.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Двери с Банковой принесли на телеканал Коломойского. В сети сравнили с пропагандистом Киселевым

"Но эти двери и то, что вы с ними носитесь - это страх перед улицей, людьми и желание всем закрыть рты. Этого сделать не удастся.

Если вы уже заговорили о дверях, то принесите с собой дверь с Переяславского отдела полиции, где пьяные менты убили пятилетнего Кирилла.

Если вы уже заговорили о дверях, то принесите с собой противогаз, похожий на этот, который надели на украинку и насиловали всю ночь в отделении полиции. Это вас не обеспокоило.

В конце концов, принесите двери из камеры СИЗО, где сидит Андрей Антоненко, Сергей Стерненко", - заявил депутат.

30 марта Верховная Рада осудила акцию протеста под Офисом президента. За проголосовали фракция "Слуга народа" и группы "Партия "За будущее" и "Доверие".

20 марта общественность приходила под Офис президента на акцию "Не слышишь? Увидишь" в поддержку заключенного общественного активиста Сергея Стерненко.

Требовали отставки генерального прокурора Ирины Венедиктовой, министра внутренних дел Арсена Авакова. Во время акции разрисовали фасад, зажигали файеры, выбили стекло, запускали фейерверки.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Авакову показали противогаз и фото убитого мальчика». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
марта

Борьба с коронавируса и реформа. Что обещал Степанов год назад

Самое читаемое
Студентка бросила учебу и разбогатела на продаже откровенных фото
Студентка бросила учебу и разбогатела на продаже откровенных фото
6
 Просмотров: 15723
Самую татуированную женщину страны затравили в сети за необычную внешность: &quot;горячие&quot; фото тату-модели
Самую татуированную женщину страны затравили в сети за необычную внешность: "горячие" фото тату-модели
7
 Просмотров: 12600
Как выглядели крымские курорты в 1960-х - подборка фото
Как выглядели крымские курорты в 1960-х - подборка фото
14
 Просмотров: 9945
Бедно, убого и тесно. Как выглядели квартиры в СССР - фото
Бедно, убого и тесно. Как выглядели квартиры в СССР - фото
9
 Просмотров: 7002
Евгения Власова спела свою легендарную песню с участником на &quot;Голосе страны&quot;. Видео
Евгения Власова спела свою легендарную песню с участником на "Голосе страны". Видео Просмотров: 6876
Политика
Выборы мэра Харькова назначили на октябрь
Выборы мэра Харькова назначили на октябрь Просмотров: 18
Скичко и Колихаев сложили мандат
Скичко и Колихаев сложили мандат Просмотров: 513
Совет осудила протест под Офисом президента. Кто проголосовал
Совет осудила протест под Офисом президента. Кто проголосовал 1 Просмотров: 684
"ЕС" заявила о факте незаконной слежки за депутатом Киевсовета, генерал-лейтенантом СБУ Виктором Кононенко
"ЕС" заявила о факте незаконной слежки за депутатом Киевсовета, генерал-лейтенантом СБУ Виктором Кононенко
4
 Просмотров: 216
В Раде Путина назвали х**лом - Разумкову не понравилось
В Раде Путина назвали х**лом - Разумкову не понравилось Просмотров: 1008
Больше всего комментируют
9
В Раду может попасть организатор "референдума ДНР" и обладатель российского паспорта
7
В партии Зеленского хотят найти "подстрекателей" протеста под ОП
5
Уволенный Тупицкий созывает заседание КСУ
3
"Невозможно гарантировать безопасность" - Мендель о выборах на Донбассе
2
Украина готова к наступлению на Донбассе, но есть риски - Хомчак
Голосов: 6386
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть