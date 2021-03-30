Авакову показали противогаз и фото убитого мальчика

Министру внутренних дел Арсену Авакову в Верховной Раде показали противогаз и фото убитого 5-летнего Кирилла Тлявова.

Министр был на внеочередном заседании парламента, где рассматривался вопрос об осуждении акции протеста под Офисом президента.

"Как выглядит цинизм и лицемерие? Это когда в стране катастрофическая ситуация заболеваемости ковид. Когда в стране провал судебной реформы. Портновы и Вовки торжествуют, а президент Зеленский цементирует неприкосновенность мафии в мантиях. Это когда дыра в бюджете, а переговоры с МВФ сорвано. Когда седьмой год войны, а у них понимаете - двери.

Но все эти вопросы не стали причиной нашего внеочередного заседания. Причиной стали разрисованные двери", - сказал депутат от "Голос" Роман Лозинский.

В это время Аваков и его заместитель Антон Геращенко не слушали выступление, а смеялись с депутатами из группы "Партия "За будущее" Анной Скороход и Антоном Поляковым, которых в позапрошлом году выгнали из фракции "Слуга народа".

Министр из заместителем даже не слушали депутатское выступление.

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"Но эти двери и то, что вы с ними носитесь - это страх перед улицей, людьми и желание всем закрыть рты. Этого сделать не удастся.

Если вы уже заговорили о дверях, то принесите с собой дверь с Переяславского отдела полиции, где пьяные менты убили пятилетнего Кирилла.

Если вы уже заговорили о дверях, то принесите с собой противогаз, похожий на этот, который надели на украинку и насиловали всю ночь в отделении полиции. Это вас не обеспокоило.

В конце концов, принесите двери из камеры СИЗО, где сидит Андрей Антоненко, Сергей Стерненко", - заявил депутат.

30 марта Верховная Рада осудила акцию протеста под Офисом президента. За проголосовали фракция "Слуга народа" и группы "Партия "За будущее" и "Доверие". 20 марта общественность приходила под Офис президента на акцию "Не слышишь? Увидишь" в поддержку заключенного общественного активиста Сергея Стерненко. Требовали отставки генерального прокурора Ирины Венедиктовой, министра внутренних дел Арсена Авакова. Во время акции разрисовали фасад, зажигали файеры, выбили стекло, запускали фейерверки.