Аваков заявил, что не пойдет в нардепы

Арсен Аваков не будет баллотироваться в депутаты, чтобы "обеспечить беспристрастность МВД на выборах". Фото: 5 канал

Министр внутренних дел Арсен Аваков не будет принимать участия во внеочередных парламентских выборах.

"Для того, чтобы обеспечить равноудаленность и непредвзятость системы МВД на парламентских выборах, я принял решение не участвовать в этих выборах и не баллотироваться в народные депутаты Украины", - написал он в Facebook 31 мая.

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Аваков заверил, что как министр "честно выполнит свои обязанности по координации деятельности Национальной полиции, Национальной гвардии, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Пограничной и Миграционной служб по обеспечению избирательного процесса на внеочередных парламентских выборах".

Он сообщил, что рабочая группа МВД возобновила свое сотрудничество с Центральной избирательной комиссией и Гражданской сетью "ОПОРА".

"Призываю всех кандидатов вести избирательную кампанию согласно Закону, не применять сомнительные и противозаконные схемы и сотрудничать с МВД в части обеспечения общественной безопасности", - написал министр.

Он отметил, что у нас достаточно сил, средств и опыта, чтобы провести парламентские выборы на самом высоком уровне.

Накануне 28 мая Арсен Аваков встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.