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среда, 22 декабря 2021 18:07

Аваков уклонился от ответа на упреки "слуг" о шантаже Галушко

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Аваков уклонился от ответа на упреки &quot;слуг&quot; о шантаже Галушко
Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков никогда лично не общался со "слугой" Николаем Галушко, обругавшим полицейских. Фото: t.me/AvakovArsen

Инцидент, произошедший между нардепом от "Слуги народа" Николаем Галушко и полицейскими в декабре прошлого года - не единственный.

Были и другие эпизоды, заявил в Telegram бывший министр внутренних дел Арсен Аваков. От прямого ответа на упреки "слуг" о шантаже - уклонился.

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"Понимая уровень и манеру общения Галушко, я никогда с ним лично не контактировал. Профилактикой с ним занимался один из заместителей министров, который, согласно должностным обязанностям, взаимодействовал с парламентом", - сказал Аваков.

Относительно водителя, нарушившего правила дорожного движения, его признали виновным решением суда. Он понес административное наказание.

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Галушко нецензурно общался с полицейскими, остановившимися за нарушение правил дорожного движения его водителя. Он пересек двойную полосу в центре Киева 18 декабря 2020 года.

На видео Галушко обвиняет правоохранителей в провокации, жалуется, что его "выдернули из-за стола" и обзывает полицейских "дебилами".

Галушко знал об этом видео, поскольку оно являлось предметом шантажа со стороны тогдашнего руководителя МВД Арсена Авакова. Он угрожал обнародовать его в случае отказа депутата поддерживать в парламенте его инициативы, заявили однопартийцы Галушко.

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